En una sesión especial, primero se incorporaron y juraron los 20 diputados electos en los últimos comicios. Luego, se procedió a la votación para designar a las autoridades de la Cámara de Representantes por el término de un año. Rovira fue electo por el 100% de los votos válidos emitidos.

La única moción que hubo fue la efectuada por el diputado Hugo Passalacqua, quien hizo y justificó la propuesta de que Carlos Rovira presida la Cámara de Representantes. Entre las razones que dio, mencionó que Rovira es el conductor del espacio político al cual pertenece el bloque mayoritario, representación que obtuvo el 75% de los votos en las elecciones provinciales generales.

Además, hizo referencia a características personales de Rovira: por “su forma de ser alejada de la vanidad”, porque “es una buena persona” y por su “visión humanista de la vida”.

También habló de la “capacidad intelectual” del líder de la Renovación: “se dedica a pensar, reflexionar, leer… eso también es un valor”.

“Es una persona que respeta la palabra, lo cual no es una acción común”, resaltó.

Para la votación, que se realizó de manera electrónica, cada presidente de bloque hizo uso de la palabra para fundamentar los votos de los diputados que conforman cada espacio político.

El presidente del Bloque Frente Renovador de la Concordia, diputado Martín Cesino, fundamentó la votación del espacio que preside a favor de Rovira, destacando, por ejemplo, que más del 50% de las leyes aprobadas son de diputados mandato cumplido y que más del 50% corresponden a legisladores de otras bancadas. También, recordó que se trataron más de 1500 iniciativas legislativas.

“Son leyes que surgen de la empatía, apertura, acompañamiento y cercanía de la Cámara de Representantes con todos los sectores sociales, económicos y productivos”, destacó.

“Por 16 años de manera consecutiva somos la primera provincia que tenemos la principal herramienta de gestión y transformación de la vida de los misioneros, que es el Presupuesto General de la provincia”, enfatizó.

Asimismo, puso énfasis en las “leyes de salud, de vanguardia, de innovación, de educación”.

Resaltó de Rovira “el diálogo, el cumplimiento de la palabra empeñada y el respeto por la voluntad de la ciudadanía misionera, buscando el bienestar y la esperanza”.

El presidente del Bloque Unión Cívica Radical, legislador Ariel Pianesi, dijo que trabajan “conjuntamente para que se respeten los derechos de la mayoría y los derechos de la minoría” y afirmó que el hecho de que “el Frente Renovador sea hoy mayoría en esta Cámara ha sido una decisión del Pueblo, que ha decidido quién gobierna y quién es oposición”, por lo cual consideró que se debe “respetar ese mandato” y por lo tanto el bloque que preside decidió acompañar la propuesta del bloque mayoritario de la Cámara.

Por su parte, el presidente del Bloque Propuesta Republicana, Jorge Ratier Berrondo, aseguró que “la decisión de que las autoridades de la Cámara siempre corresponde a quien tiene la mayoría parlamentaria” y que a la minoría le corresponde respetar esa decisión.

El presidente del Bloque Frente Encuentro Popular, Agrario y Social para la Victoria, legislador Santiago Mansilla, afirmó la decisión de “ser respetuosos de la voluntad popular”. Dijo que “la mayoría parlamentaria de esta Cámara ha sido obtenida por el oficialismo provincial a través del voto de los misioneros”, por lo cual decidieron apoyar la propuesta de la Renovación.

El presidente del Bloque Tierra, Techo y Trabajo, diputado Martín Sereno, también expresó la voluntad de “acompañar la propuesta de la mayoría” e hizo referencia a las “respuestas políticas urgentes y necesarias que quiere nuestro Pueblo”.

En tanto, el presidente del Bloque Activar, German Kiczka, solicitó abstenerse de la votación, propuesta que fue aprobada por los legisladores.

De esa manera, Rovira fue electo por el 100% de los 39 votos válidamente emitidos, para presidir la Cámara por un nuevo período legislativo. Se tratará de su décimo quinto período al frente del Poder Legislativo de Misiones. Luego, procedió a jurar a la Patria, por Dios y los Santos Evangelios desempeñar el cargo conforme con lo prescripto en la Constitución provincial.

Para ejercer la Vicepresidencia 1° de la Cámara fue reelecto el diputado Hugo Passalacqua, y para la Vicepresidencia 2° el diputado Horacio Loreiro.

Luego de la elección del presidente y los vicepresidentes de la Legislatura, se confirmaron en sus cargos a los secretarios y prosecretarios parlamentarios, se conformaron las comisiones permanentes y especiales, se integró el Jurado de Enjuiciamiento y se sorteó la conformación de sus salas Acusadora y Juzgadora, se designó a los miembros de la Comisión Legislativa Permanente y se ratificó el día y horario de las sesiones ordinarias para el próximo año, que continuarán llevándose a cabo los jueves a las 18.

Además de los legisladores, estuvieron en el recinto el gobernador Oscar Herrera Ahuad; el vicegobernador Carlos Arce; y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Venchiarutti. El público en general pudo seguir la transmisión de la sesión especial por Internet, a través de la plataforma de videos Youtube y a través de medios de comunicación locales.

Carlos Rovira: «Una Legislatura al servicio del pueblo»

Luego de haber jurado para el cargo elegido, Carlos Rovira dijo que “esta Cámara de Representantes está, estuvo y estará abierta al pueblo de la provincia” y consideró que los representantes son “servidores del pueblo”.

Expresó su gratitud a quienes se refirieron a su persona: “Esos elogios se los dedico a mi madre, como lo he hecho siempre”, manifestó.

Agradeció la labor del Gobernador de la provincia, junto al Vicegobernador, que «no es un mero espectador ni una personalidad política que intente dislocar la labor del gobernante sino todo lo contrario, realiza un trabajo amplificado”, en especial en este contexto de crisis sanitaria mundial.

Destacó que el Gobernador “goza del aprecio de más del 80% de la sociedad misionera en este momento”, y también en contexto del país. “Eso habla a las claras, son definiciones de la sociedad, del pueblo”, afirmó.

“Hay una enorme tarea emprendida, y también lo que falta por hacer, que lo sabemos, pero lo hecho hoy es el cimiento de la esperanza del mañana”, reconoció.

“Asumí la tarea del proceso de reedificación de este vital Poder Legislativo”, dijo el presidente reelecto, y aseguró que empeñó todos sus esfuerzos en esa tarea desde cuando juró en su primer mandato como diputado. Así, consideró que reorientó desde ese momento la Cámara de Representantes hacia “las necesidades de la gente”.

Rovira hizo pública su gratitud a quienes acompañaron la votación de autoridades camerales: “Elegir, tener la virtud y el coraje de hacerlo, respetando la voluntad del pueblo de Misiones, eso es sagrado”, enfatizó.

Resaltó que “Misiones, hoy, desde este recinto, luce con un liderazgo indiscutido en la agenda tanto de las provincias como de la Nación”.

Resaltó las 91 leyes sancionadas este año: “No hay recinto legislativo en Argentina que haya sancionado tantas leyes en cantidad y en calidad”. De esa producción parlamentaria, precisó que “más del 30% de las leyes tienen que ver con la crisis sanitaria actual” y otro 30% tienen que ver con “la economía del conocimiento, la educación disruptiva, robótica, educación emocional, educación creativa y capacitación para nuestros jóvenes, y para darle la mochila tecnológica del momento: el Silicon Misiones”.

Puso en valor “la superación y no procrastinar”: “En esta Cámara no hay mora como en los demás parlamentos, no hay mora en los tratamientos, y menos en poner en práctica de manera rápida los asuntos”, aseguró. “Previsibilidad, amplitud, pensamientos heterogéneos”, fueron otros valores resaltados por Rovira.

“En esta terrible crisis mundial, Misiones, lejos de quedar paralizada, es una provincia y una sociedad imposible de atajar”, destacó. “Es una sociedad líquida y esta Cámara también es líquida, porque sigue el designio del pueblo misionero”, afirmó, utilizando el concepto acuñado por el sociólogo Zygmunt Bauman.

“Hemos levantado en alto nuestra representación misionera, es idéntica aquí que en la Nación, por eso nuestros representantes siguen ese camino alejado de los partidos nacionales”, expresó.

“Nos hemos propuesto crear un espacio propio y así es, así nació el espacio de ‘Provincias Unidas’, con otras provincias hermanas, respetando ese mandato que nos han consagrado en las urnas”, sostuvo.

Rovira alentó “en este tiempo de advenimiento, tiempo cristiano de reflexión, a resaltar lo más lindo, lo más preciado de nuestra condición humana, que es compartir, agradecer”. Consideró que “debemos dar gracias, sobre todo a los vivos, a los presentes” y dijo que el “mejor gesto de gracias para un político debe ser cumplir con su palabra”.

Finalmente, expresó su deseo de “que haya concordia, paz y felicidad en todos los hogares misioneros”.