El presidente Alberto Fernández consideró que el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la millonaria deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri fue «lapidario».

«El informe, teniendo en cuenta quien lo hace, fue lapidario, pero es algo que ya sabíamos. Nosotros se lo contamos al Fondo y el Fondo en todo caso debió admitir lo que nosotros decíamos», dijo este jueves a las y los periodistas acreditados en Casa Rosada tras saludarlos con motivo de las fiestas.

Consultado sobre si «esperaba más» por parte del informe que ofreció el organismo, Fernández reconoció: «No, es el Fondo».

Por último, reiteró su confianza en alcanzar un acuerdo con el FMI y destacó, en ese sentido, los avances que muestra la economía argentina: «está bien, está creciendo bien, estamos contentos, los datos de empleo son buenos, tenemos que trabajar mucho para que el empleo formal se recupere y en eso estamos», remarcó.

Más temprano, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, ofreció en una conferencia de prensa una evaluación más detallada sobre el informe publicado por el staff del FMI. “Es realmente lapidario y comparte lo que venimos diagnosticando sobre lo que sucedió con esa deuda, que no cumplió con ninguno de los objetivos”, señaló.

“El informe indica que el préstamo millonario no logró restaurar la confianza del mercado, ni proteger a los más vulnerables de la sociedad, ni fortalecer el marco para reducir la inflación ni progresivamente disminuir las tensiones en la balanza de pagos”, enumeró Cerruti esta mañana.

La publicación, además, “reconoce que buena parte de la deuda que tomó el gobierno de Macri se fue en fuga de capitales porque no existieron los mecanismos correspondientes para que esto no sucediera, además de que no logró siquiera diagnosticar correctamente cuáles son las causas de la inflación”.

“Los reembolsos junto con la fuga de capitales ejercieron una presión considerable sobre el tipo de cambio y, a pesar de las intervenciones, continuó depreciándose”, expresó la portavoz al leer un fragmento del informe, que en su conclusión señala que “se incumplieron los objetivos de crecimiento e inflación del programa”.

En ese sentido, la funcionaria acusó a la administración anterior de tomar un “préstamo que le dieron como un apoyo político a su plan de gobierno que, como todos sabemos, fracasó” y que “compromete a varias generaciones» de argentinos y argentinas.

“Primero toman la deuda y después voltean el Presupuesto. Nos parece, en los dos casos, de un grado de irresponsabilidad muy importante, y esperamos que de aquí en adelante las distintas fuerzas políticas se manejen con responsabilidad para aquellos temas que comprometen a muchas generaciones y que tienen que ver con decisiones que tiene que tomar el Estado Nación y no una fuerza política para su provecho”, subrayó.

Más allá de la contundencia del informe, Cerruti consideró que el diagnóstico que hizo el organismo internacional es «tímido» en «algunos aspectos». “Es muy importante que el FMI pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del Articulo 6 de su Estatuto, en el cual se ponen las condiciones para dar un préstamo a un país de esa magnitud”, remarcó.

Fuente: Página12