La petrolera estatal YPF buscará financiamiento de los mercados internacionales por unos U$S 1.000 millones para financiar diversas inversiones previstas este año, dijo el presidente de la empresa, Pablo González.

YPF aumentará sus inversiones en 2023 a U$S 5.000 millones desde U$S 3.700 millones en 2022, de los cuales unos U$S 3.500 millones se destinarán a la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, explicó González.

«La meta de financiamiento externo es de alrededor de U$S 1.000 millones, con una primera ronda en Argentina conseguimos 300 millones», amplió el titular de YPF en Bangalore, India.

Por otro lado, González dijo que YPF y la malaya Petronas mantendrán una serie de reuniones técnicas el 22 de febrero en Argentina para discutir los términos legales de un ambicioso proyecto de gas natural licuado (GNL) en el país sudamericano.

Fuente: Ámbito