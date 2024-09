La petrolera estatal YPF anunció que bajará un 3% el precio de sus combustibles desde el 1° de octubre. Sin embargo, el valor de la nafta premium y súper solo caerán un 1,5%.

La novedad fue confirmada por fuentes del sector, quienes aseguraron que la medida responde a una caída en la cotización internacional del petróleo Brent, que se emplea como referencia en el mercado nacional.

Por primera vez en 5 años, YPF bajará el precio de la nafta

Desde YPF, esperan que Axion, Shell -Raízen- y Puma repliquen la decisión.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, había anticipado que se estaba analizando un anuncio de esta índole. «El precio del barril bajó u$s10 y la última semana subió u$s4. Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición», había dicho en ese momento.

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró el último viernes que no descarta bajar los precios de la nafta en los próximos días.

De este modo, por primera vez desde 2019, la variación de precios internacionales del crudo podría impactar a la baja en los valores de los combustibles a nivel local.

Al respecto, explicó: «El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque si no hay una subvención de YPF a los usuarios. El precio del barril bajó u$s10 y la última semana subió u$s4. Estamos analizándolo y te prometo que la semana que viene vamos a tener una definición».

YPF confirmó la construcción de la planta de GNL en Río Negro

Marín, además, anunció que la compañía continuará con la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) en Río Negro, más allá de un eventual retiro de la petrolera Petronas del proyecto.

«En ese momento, Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto. Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias», dijo Marín en declaraciones radiales.

El titular de la empresa argentina dijo: «No tengo información sobre cuál sería la decisión de Petronas. Es una de las mejores empresas de GNL del mundo y estamos trabajando muy bien con ellos».

Pero, «si Petronas no continúa, YPF va a seguir adelante. Es un proyecto que tiene mucho interés (y que) no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañías».

En la misma línea se refirió el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien aseguró que la planta se construirá «si no es con Petronas, con otra empresa, pero se hará».

Fuente: Iprofesional