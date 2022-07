El titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, confirmó este viernes que esa central obrera se sumará a la movilización motorizada por la CGT para el 17 de agosto próximo y planteó que «hay que comenzar un proceso de movilizaciones para que los sectores populares ganen la calle, establezcan la agenda y se logre terminar con las maniobras especulativas financieras y de aumentos de precios».

«Nos vamos a sumar a la marcha del 17 de agosto de la CGT, a la que vamos a llegar con movilizaciones en todo el país porque tiene que haber una gran marcha nacional para que se convierta en el inicio de la recuperación de la calle de los sectores populares», dijo Yasky en declaraciones a radio AM750.

En esa línea, advirtió: «Esperamos la convocatoria de la ministra de Economía, Silvina Batakis, pero no podemos esperar de brazos cruzados mientras que los que quieren a un gobierno de ricos para los ricos están convirtiendo en un calvario el día a día a la gente».

«Hay que iniciar un proceso de movilizaciones para que el pueblo en la calle sea protagonista de una agenda que contemple una respuesta para lograr salir de esta situación con más democracia, más distribución y justicia social y no con más ajuste», afirmó.

Con respecto a la situación económica y social del país, consideró: «Estamos en medio de un ataque especulativo de sectores que quieren desestabilizar al Gobierno y que golpean en la fragilidad de la situación económica que se ve favorecida por lo que está pasando en el mundo con la guerra y el aumento de precios».

«Quieren profundizar la crisis y armar una hecatombe porque creen que así se les va a abrir la puerta a las políticas neoliberales que ellos proponen como un ajuste brutal», advirtió el dirigente.

En ese sentido, continuó: «Hay sectores que quieren que el Gobierno no termine su mandato porque, si no, no se explica tantos aumentos de precios y la presión especulativa con el valor del dólar», apuntó.

«Quieren volver a tener el poder político para implementar una política de ajuste permanente para que desaparezcan los derechos de las clases populares y convertir a la Argentina en un país como otros de América Latina donde la desigualdad y la pobreza se convierte en algo estructural y permanente», añadió.

Durante la entrevista radial, Yasky reclamó que «hacen falta otros anuncios que le ponga límite a la especulación financiera y al aumento de precios».