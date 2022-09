La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Misiones recibió este lunes al ministro coordinador general de Gabinete, Ricardo Wellbach, para continuar con el análisis del proyecto de ley de Presupuesto 2023. La cartera prevé un presupuesto de $ 2.888.406.000, que representan un incremento del 79,53% en comparación con los recursos recibidos este año.

Ante la Comisión presidida por el diputado Lucas Spinelli (FR), Wellbach brindó detalles sobre el destino de los recursos. En declaraciones a la prensa parlamentaria, el ministro refirió que en el Presupuesto Provincial sigue estando en el tope del Ejecutivo, un trabajo con los sectores más necesitados, sin dejar de lado un equilibrio en la obra pública que es también generador de empleo.

«Estamos acostumbrados ya en Misiones a esta situación donde el equilibrio permite una gestión que llega a todos los sectores de la sociedad», subrayó. En el mismo sentido, agregó que «hay una apuesta importante al trabajo de la cultura, el cuidado del sistema energético y la provisión de agua, temas que están dando respuestas desde el Gobierno», dijo.

Wellbach señaló, además, que siempre hay que tener un marco de previsión necesaria para lo social. «Hoy lo tenemos, se puede ver que no tenemos problemáticas trascendentes que nos intranquilice, si bien en el país hay un marco importante de pobreza, nuestra provincia está por debajo de los números nacionales y no tenemos cordones de pobreza como vemos en otras grandes ciudades del país», observó.

El Ministro Coordinador de Gabinete puntualizó que las problemáticas en Misiones son fundamentalmente habitacionales, también algunos sectores con problemas de inserción laboral, sectores con problemas laborales estacionales como el agro, fundamentalmente en el té y la yerba. «Esas áreas nos interesan cubrir, al igual que la problemática de la tenencia de la tierra donde se escucha que siempre están ocupando espacios públicos o privados», indicó y aseguró que el presupuesto apunta a asistir en ese sentido.

Explicó, asimismo, que dependen directamente del ministerio organismos como la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), la Casa de Misiones en Capital Federal, entre otros, y señaló que muchas veces hay áreas para las cuales se debe gestionar con Nación para llevar adelante obras o acciones. En esa línea citó como ejemplo el ‘programa de realización de núcleos húmedos’ en catorce (14) municipios que cerrarán esta semana gracias a la gestión que lograron realizar. «Eso no estaba en el Presupuesto Nacional y aquellos que elaboramos proyectos, caminamos los pasillos de Buenos Aires, logramos objetivos que es traer cosas para nuestra provincia y si no tenemos gestión, no lo logramos», enfatizó.