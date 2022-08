El deporte de contacto siempre estuvo en la órbita del posadeño José ‘Wally’ Mareco (25), quien el pasado 19 de agosto volvió a subirse a un cuadrilátero en el evento denominado ‘El boxeo está vivo en Posadas’, logrando una importante victoria ante su gente, tras estar cinco años alejado de las competencias.

Si bien, ‘Wally’ es conocido por sus buenas performances arriba del ring, el joven tuvo su primera incursión deportiva en el fútbol desde los 5 hasta los 15 años de edad, con paso por el Club Crucero del Norte, donde disputó torneos infantiles. Sin embargo, el mundo del boxeo llegó a su vida a través de su hermano (exboxeador), quien lo vio con buen porte y lo incentivó a entrenar. Con el correr de los años, lo que inició como un hobbie, terminó convirtiéndose en una de sus verdaderas pasiones.

Con 13 años, su mentalidad como atleta polifuncional lo llevó a explorar diferentes ramas de las artes marciales, entre ellas la lucha olímpica. En 2009 logró el primer puesto en un campeonato nacional realizado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en Buenos Aires.

El joven misionero también se destacó en torneos de Artes Marciales Mixtas (MMA) y Jiu Jitsu, en las que obtuvo triunfos de carácter amateur, pero siempre con la mirada puesta en la elite.

Su debut como boxeador llegó en 2013, en una velada que se desarrolló en el Club Huracán de la capital provincial. Y fueron menos de tres minutos los que le bastaron para conseguir su primera victoria al vencer por nocaut técnico a Juan Carlos del Rosal, otro pugilista posadeño.

«Nunca me voy a olvidar de mi debut. Esa victoria por nocaut en el primer round fue el puntapié inicial para seguir este sueño. No lo podía creer, pero sirvió para darme cuenta a lo que realmente me quería dedicar», expresó Mareco en una entrevista con ENFOQUE Misiones.

El boxeador continuó su camino en festivales boxísticos dentro y fuera de la provincia con una serie de triunfos consecutivos. Pero en 2014, decidió cambiar de aire y viajó a Buenos Aires, donde entrenó durante algunos años.

En esa provincia peleó en importantes eventos y tuvo la oportunidad de subirse al ring de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), calificándolo como «haber cumplido uno de mis sueños». También logró su primera contienda a nivel internacional ante un rival de República Dominicana con triunfo en su haber. Cinco años más tarde, se dirigió hasta Río de Janeiro (Brasil) donde formó parte de un Campo de Entrenamiento, junto a atletas de otros países, experimentando otros ejes que lo ayudaron a potenciar su funcionamiento físico, mental y competitivo.

«Quería probar nuevos horizontes. Fue un cambio de aire positivo tanto en Buenos Aires como mi estadía en Brasil, ya que en la provincia no tenía el roce que necesitaba. Adquirí herramientas importantes en lo deportivo, pero por cuestiones personales tuve que volver a Misiones. Cuando quise retomar la competencia, la pandemia me privó», contó Wally.

Con más de 30 combates en el amateurismo, y tras su exitosa vuelta en el segundo evento boxístico realizado en la ciudad de Posadas, el deportista aseguró sentirse motivado para seguir peleando por su sueño y el objetivo de llegar al campo rentado. Destacó que en esta ocasión, está acompañado de su equipo ‘Garage Gym’, con el entrenador, Jorge Peralta; y sus compañeros, Agustín Peralta y Rolando Martínez, entre otros.

«Hoy tengo otra perspectiva. Todo lo que me pasó en el último tiempo me sirvió para abrir la mente. En este deporte se gana y se aprende, pero nunca se pierde. Creo que con el apoyo de la familia, el sacrificio y las ganas de crecer, se puede llegar lejos», aseguró.

MMA a la vista

Por otra parte, Wally Mareco anticipó que el próximo 24 de septiembre participará nuevamente en un certamen de Artes Marciales Mixtas (MMA) denominado ‘Number One’, organizado por una franquicia brasilera, que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Cerro Corá. Su rival será un luchador de Comodoro Rivadavia (Chubut) y será el regreso en esa disciplina.

«Para este evento me estoy preparando con mi equipo y espero poder estar a la altura de las circunstancias con la que siempre me caractericé. La idea es seguir en paralelo con las dos disciplinas, lo que demanda una gran responsabilidad porque son dos deportes diferentes. Pero tratamos de hacer las cosas bien para que el resultado sea positivo», cerró.