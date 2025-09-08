La contundente derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires no solo fue un tropezón político, sino que disparó señales de alerta en los mercados financieros globales. El banco Morgan Stanley, apenas una semana después de recomendar la compra de bonos argentinos, dio marcha atrás y retiró esa postura favorecida, según informó Página 12 .

¿Qué significa esto para Milei y la economía?

Incertidumbre financiera en aumento

El informe advierte que la derrota amplifica la posibilidad de un escenario económico negativo, donde crecen los temores sobre la continuidad del plan económico del gobierno .

Caída proyectada de los bonos

Morgan Stanley estima que los bonos argentinos podrían perder hasta ocho puntos, ubicándose cerca de los 56 dólares, con mayor presión en los vencimientos de corto plazo .

Devaluación del peso en el horizonte

El banco considera “razonable esperar una depreciación adicional” del tipo de cambio, posiblemente acercándose al techo de la banda cambiaria oficial .

Presión sobre reservas e intervención del BCRA

Para resistir esa devaluación, el Gobierno —mediante el Banco Central y el Tesoro— deberá vender dólares. Pero esto podría mermar reservas clave y poner en riesgo las condiciones financieras necesarias para sostener la economía .

En perspectiva: ¿por qué es grave esta situación?

La retirada de la recomendación de compra por parte de un banco tan influyente como Morgan Stanley refleja una pérdida de confianza en el rumbo económico del Gobierno. Esto no solo preocupa a los inversores externos, sino que puede impactar en tasas de interés, acceso al crédito y estabilidad del peso a mediano plazo.

En un contexto electoral acelerado, donde Milei necesita evitar más reveses antes de octubre, el desencanto de los mercados puede marcar el pulso del próximo período político y económico.