Del 25 al 31 de agosto de 2025 se desarrollará una nueva edición del Travel Sale, una iniciativa impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). El evento comenzó en 2015 con el objetivo de promover los viajes de los argentinos y generar oportunidades para planificar vacaciones y escapadas a través de agencias de viajes de todo el país.

En esta 11ª edición, más de 100 agencias participantes ofrecerán beneficios exclusivos para facilitar el acceso a distintos destinos y fortalecer la digitalización de las empresas del sector turístico en toda la Argentina. La acción apunta a que los viajeros puedan encontrar y reservar su próximo destino con propuestas personalizadas y opciones de pago adaptadas a diferentes necesidades.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, destacó que el Travel Sale se transformó en una herramienta clave para el turismo. “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales, accediendo a beneficios exclusivos y propuestas pensadas a medida”, señaló.

Por su parte, Martín Romano, vocero del evento, subrayó el crecimiento sostenido de la acción. “Esta edición reafirma el crecimiento sostenido del Travel Sale como evento clave para acercar oportunidades reales de viaje. Año tras año sumamos más agencias, más destinos y más beneficios, haciendo que cada vez más argentinos puedan concretar sus planes de viajar con confianza y buenos precios”, expresó.

Uno de los ejes centrales de esta edición será la financiación. El evento contará con acuerdos con bancos y aerolíneas para acceder a paquetes nacionales e internacionales con cuotas sin interés, además de otras opciones de pago y beneficios exclusivos en vuelos, hoteles y servicios complementarios.

La propuesta se enfoca en facilitar la compra anticipada de viajes, tanto para destinos locales como para internacionales, con el objetivo de impulsar la demanda en temporada baja y también en la temporada de verano.

Entre las promociones destacadas se incluyen cuotas sin interés para viajes a diversas ciudades argentinas y capitales internacionales, combinadas con descuentos especiales en alojamientos y excursiones. Las aerolíneas participantes ofrecerán beneficios adicionales en la compra de pasajes, como upgrades de servicio y equipaje sin cargo, mientras que las agencias trabajarán con financiamiento bancario para ampliar el acceso a estas oportunidades.

Apoyo de provincias y empresas

La edición 2025 del Travel Sale contará con el apoyo de varias provincias argentinas, entre ellas Neuquén, Salta, Jujuy y Catamarca, así como del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Estas jurisdicciones sumarán sus propuestas turísticas al evento, con foco en la promoción de atractivos naturales, culturales y gastronómicos para atraer visitantes.

En el plano empresarial, participarán compañías como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se sumarán con beneficios y oportunidades especiales para viajar. Estos aportes se integrarán en los paquetes ofrecidos por las agencias, permitiendo combinar servicios y experiencias con ventajas adicionales para los consumidores.

Anticipación de la temporada de verano

Uno de los objetivos de esta edición será incentivar la anticipación de reservas para la temporada alta de verano. Las agencias buscarán que los viajeros planifiquen sus vacaciones con tiempo, aprovechando precios promocionales y financiación sin interés.

De acuerdo con FAEVYT, esta estrategia apunta a estimular el consumo turístico en un contexto en el que las decisiones de viaje suelen adelantarse para obtener mejores tarifas. Al ofrecer condiciones de pago más flexibles y beneficios exclusivos, el Travel Sale se posiciona como una oportunidad para cerrar compras antes de que aumenten los valores de alojamiento, transporte y actividades.

Sorteos y experiencias

Durante las semanas previas al inicio oficial del evento, el público podrá participar de sorteos por más de 30 experiencias turísticas únicas en Argentina y la región. Los organizadores informarán la modalidad de participación a través de los canales oficiales del Travel Sale, que incluyen redes sociales y suscripción por newsletter, en el marco de una campaña digital orientada a generar expectativa e interés.

Estas experiencias abarcarán desde estadías en hoteles de distintas categorías hasta paquetes completos que combinan transporte, alojamiento y actividades en destino. El objetivo de los sorteos será ampliar el alcance del evento y atraer a potenciales compradores que, además de participar por un premio, podrán acceder a las promociones vigentes.

El Travel Sale se consolidó como una de las principales acciones comerciales del sector turístico argentino. Con su llegada a la 11ª edición, la iniciativa logró reunir a empresas y organismos públicos en una estrategia común para estimular la demanda de viajes y fortalecer la red de agencias en todo el país.

La participación de más de 100 agencias permite que la oferta cubra una amplia gama de destinos, desde escapadas cercanas hasta circuitos internacionales, con propuestas adaptadas a distintos presupuestos y preferencias de viaje.

El evento también refuerza el rol de las agencias como intermediarias que ofrecen asesoramiento profesional, garantizan condiciones seguras de compra y brindan acceso a beneficios que no están disponibles en canales directos. Este valor agregado se refleja en el tipo de promociones y opciones de financiación que se presentarán durante la semana de acción.

Si bien las cifras concretas de ventas y participación se conocerán una vez finalizada la edición, las autoridades de FAEVYT y los organizadores confían en que el Travel Sale 2025 supere los resultados previos, tanto en cantidad de operaciones como en volumen de clientes alcanzados.

El interés creciente de los consumidores por aprovechar descuentos y cuotas sin interés para planificar sus viajes anticipadamente, sumado a la amplia oferta de destinos y servicios, genera expectativas positivas entre los actores del sector.

La presencia de acuerdos con aerolíneas, empresas de asistencia al viajero y cadenas hoteleras refuerza el atractivo del evento, al integrar todos los componentes necesarios para concretar una experiencia de viaje completa.

Con este esquema, el Travel Sale 2025 se presenta como una oportunidad para dinamizar el mercado turístico argentino, potenciar la visibilidad de destinos locales y conectar a los viajeros con alternativas competitivas para sus vacaciones y escapadas.

