El Colegio de la Madre de la Misericordia de Posadas inició este lunes una nueva etapa en su propuesta educativa al prohibir el uso del celular durante las horas de clase, una medida que busca mejorar la concentración y el rendimiento académico de los estudiantes.

La decisión surge como respuesta a una preocupación cada vez más extendida entre docentes y familias: el uso excesivo de teléfonos móviles y sus consecuencias en la atención, el aprendizaje y las relaciones humanas. Según informaron desde la institución, “está demostrado que el uso continuo de pantallas dispersa la atención, genera adicción, y afecta la calidad del pensamiento y de los vínculos sociales”.

Desde este lunes, los alumnos del colegio deben depositar sus celulares en un gabinete cerrado al iniciar la jornada escolar, y solo podrán utilizarlos con autorización del docente y con fines pedagógicos. La comunicación con las familias, en caso de necesidad, se realizará a través de los canales institucionales.

El Equipo Directivo del Colegio de la Madre de la Misericordia subrayó que la medida ya estaba contemplada en los Acuerdos Escolares de Convivencia, pero que ahora se refuerza con un protocolo más claro y visible. También recordaron que el uso irresponsable de redes sociales o la producción de contenidos ofensivos vinculados con la institución serán considerados faltas graves.

Una tendencia que crece en el mundo

La iniciativa no es aislada. En los últimos años, países como Japón, Francia y Dinamarca han implementado políticas similares, limitando o prohibiendo los teléfonos en las aulas. Los resultados fueron alentadores: mejoró la concentración, el clima escolar y los niveles de rendimiento académico.

Varios colegios de Posadas y la provincia también estarían evaluando medidas parecidas, en un intento por “volver a lo esencial”: recuperar la atención plena, la interacción humana y el valor del aprendizaje sin distracciones.

Un llamado a la reflexión

Desde la dirección del colegio invitaron a las familias a repensar el lugar del celular en la vida cotidiana, tanto dentro como fuera de la escuela.

“Es importante regular su uso para conectar más con lo humano, tener conversaciones más auténticas y fortalecer habilidades como la comunicación, la empatía, la colaboración y el pensamiento crítico”, expresaron.

La decisión marca un cambio de época. Tras años de convivencia cotidiana con los dispositivos en las aulas, las escuelas comienzan a dar marcha atrás, convencidas de que educar también implica enseñar a desconectarse.