El Honorable Concejo Deliberante fue sede nuevamente de un espacio que promueve la participación activa de los adultos mayores en la vida democrática de la ciudad.

Bajo el lema “Presente con Historias”, los parlamentarios electos presentaron y debatieron más de 30 propuestas que reflejaron sus experiencias, necesidades y compromiso con la comunidad.

Al inicio, como en cada parlamento, asumieron los ediles y autoridades del pleno, quedando en la presidencia, la señora Stella Marys Bogado; en secretaría, Mabel Martinez; en prosecretaria Administrativa, Elisa Ramírez; en prosecretaria Legislativa, Gladis Quiroz y en defensoría del Pueblo, Elena Figueredo.

En esta tercera edición, las iniciativas abordaron temáticas diversas que iban desde la salud y el bienestar hasta la inclusión social y la preservación del entorno. Entre los proyectos presentados, se destacaron:

La incorporación del Módulo de Hábitos de Vida Saludables al programa “Hablemos”, impulsado por las parlamentarias María Barboza y Graciela Maidana, con el objetivo de fomentar una vida activa y saludable.

-La creación del Cementerio Parque de Animales de Compañía, propuesta por Delia Rodríguez, orientada a establecer un espacio regulado y digno para el descanso de las mascotas.

La implementación del Programa de Identificación Cromática y Geométrica “Itambé Guazú”, impulsado por María Itatí Ruiz, destinado a facilitar la orientación territorial y la identificación de domicilios.

El Banco de Memorias Vivas, presentado por Margarita Espinoza, que busca preservar testimonios y relatos de vida de adultos mayores, fortaleciendo la identidad barrial y cultural de la ciudad.

El Programa Municipal de Atención de Terapias Alternativas para Personas Mayores, iniciativa de Mirta Gladis Quiróz, que promueve un abordaje integral del bienestar físico y emocional.

Las propuestas presentadas serán estudiadas por los ediles para su implementación, consolidando el espíritu participativo y el compromiso cívico de las personas mayores con su entorno.

Una vez más, el Parlamento de Personas Mayores reafirma, su carácter de espacio de encuentro, formación y escucha, donde la experiencia se transforma en acción y donde las voces con historia continúan contribuyendo activamente a la construcción de una ciudad más justa, inclusiva y participativa.