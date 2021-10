La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que octubre es el mes con menos casos de coronavirus en el año, destacó que la situación se mantiene estable, aunque hay que seguir monitoreando para ver cómo evoluciona, y que la variante Delta está aumentando la proporción del número de infectados, en una conferencia de prensa esta tarde en la sede ministerial.

La funcionaria explicó, además, que se aumentará el aforo en los eventos masivos, no solo del fútbol, al 100% a partir del 16 de noviembre, recomendó seguir inoculándose para completar los esquemas de vacunación y resaltó que la mortalidad sigue descendiendo en la semana consecutiva número 20.

Por otro lado, explicó que se eliminará el test de antígeneos para todos los vacunados y el PCR entre el quinto y séptimo día para las personas vacunadas que ingresen al país.

Vizzotti también dijo que los menores de 18 años vacunados y no vacunados, argentinos y extranjeros, serán eximidos de cumplir la cuarentena al ingresar al país, que las personas mayores de 18 años extranjeras que quieran viajar por turismo a la Argentina no tendrán autorizado el ingreso si no están vacunados, pero sí podrán hacerlo, en cambio, los menores de esa edad.

