De enero a mayo se registraron 94 femicidios en la Argentina, según lo relevado por el Observatorio Nacional Mumalá que pertenece a la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana. De estos 94, 75 fueron femicidios directos, es decir mujeres asesinadas por hombres. Misiones no escapa de esta dolorosa realidad.

Sandra Galeano asumió en febrero de este año al frente de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, que en la provincia es la que se ocupa de trabajar con víctimas de violencia de género y bajo su órbita opera la Línea 137. De marzo a la fecha recibieron 3.400 oficios por hechos de violencia.

El principal objetivo que se planteó fue trabajar en la prevención, ya que asegura que “en su gran mayoría son hechos prevenibles”. Titánica tarea es la que tiene el equipo, que está compuesto por profesionales de diferentes áreas y también forman parte mujeres que fueron víctimas de violencia que hoy trabajan para sacar de esa situación a mujeres, hombres o niños que padecen violencia.

La Línea 137 es una de las herramientas que tiene la Subsecretaría para asistir a víctimas de violencia. Físicamente está en Posadas, Oberá y Eldorado, sin embargo, atienden casos de toda la provincia, ya que cada zona tiene su línea de celular que trabaja con la Municipalidad y la Policía de la Provincia. A la línea se puede solicitar ayuda ante una emergencia y la asistencia es inmediata. Además, pueden pedir asesoramiento técnico, psicológico, jurídico, refugio y acceder a programas que brindan ayuda económica.

Quien llama, si no es la víctima, puede solicitar identidad reservada.

(Números de contacto: Posadas: (0376) 154249224 / Oberá: (0376) 154644938 / Eldorado: (0376) 154645175)

Galeano aseguró que siempre es la familia la que percibe o sabe de las situaciones de violencia. “Siempre pedimos el involucramiento de la familia como primera institución de la sociedad. Además, está el funcionario obligado a intervenir que es el sacerdote, el pastor, los docentes, los médicos que deben denunciar si la víctima tiene miedo. Lo que hacemos de esta manera es preservar la vida, resguardar los derechos de la mujer, los niños, los jóvenes que padecen violencia”, señaló.

‘Casas Refugio’ para brindar protección ante una emergencia

Otra de las herramientas con las que cuenta la Subsecretaría para quienes soliciten contención a la Línea 137 son las denominadas ‘Casas Refugio’.

Galeano explicó que es un servicio para los casos donde la víctima no tiene redes y el Estado arbitra estas casas donde se las contiene a las víctimas por un periodo transitorio a corto plazo.

“En esos lugares reciben asistencia psicológica, asesoramiento jurídico, se acompaña la causa hasta tanto la victima pueda desarrollarse normalmente”, explicó. Las casas están en Posadas y Garupá y en el interior dependen de los municipios, pero la asistencia la brinda la Subsecretaría que trabaja de forma articulada y ayuda con equipamientos, víveres y toda la contención que necesite.

Pensión a menores víctimas de violencia contra su integridad sexual

Misiones es la única provincia en el país que cuenta con una pensión para niños, niños y adolescentes que hayan atravesado esta situación de violencia.

“La pensión le da la posibilidad de que hasta los 18 años tengan garantizada muchas cuestiones. Además, brindamos apoyo psicológico al niño y a la familia”, indicó la Subsecretaria. Hasta el momento 144 familias reciben esta ayuda económica.

“Un niño que sufrió violencia, si no lo contenemos hoy, posiblemente no pueda desarrollarse a futuro”, observó.

La prevención, clave para evitar hechos trágicos

La funcionaria dijo que otra de las líneas sobre las que trabajan fuertemente es en la prevención. De marzo a junio ya lograron desembarcar en más de 30 municipios donde arman mesas locales con los actores que deben involucrarse en la temática (Policía, Municipalidad, ONG). “Buscamos potenciar el trabajo y que los actores puedan trabajar de manera unificada”, explicó Galeano.

En este sentido también trabajan con los agresores. “Buscamos desaprender la violencia y que no vuelvan a reincidir”. Al respecto, contó que una vez que tienen los oficios buscan tomar contacto no solo con la víctima, sino también con el agresor.

“Si queremos prevenir y disminuir el impacto social y cultural que tiene la violencia debemos trabajar todos los actores sociales. La idea es poner en valor las políticas públicas, sociales, que tiene el Estado provincial y decirle, estos son tus derechos, aprovecha los recursos que te brindamos”, enfatizó la Subsecretaria de Relaciones con la Comunidad.

Programa de ayuda económica ‘Acompañar’

La coordinadora del programa Acompañar, la Lic. Estafanía Rotela, explicó que se trata de una política pública nacional que se lleva adelante en la Subsecretaría a partir de un convenio. “Es una política integral de asesoramiento jurídico, psicológico y de asistencia económica”, indicó. Está destinada a mujeres que sufrieron violencia doméstica o institucional y a la comunidad LGBT +, mayores de 18 años.

«La asistencia dura seis meses, una vez aprobado», precisó. El programa en Misiones aprobó 356 casos, de los cuales, 30 que se solicitaron en abril, ya están cobrando.

Estafanía Rotela – Coordinadora del Programa ‘Acompañar’.

El beneficio corresponde a un sueldo básico. El solicitante no necesita la denuncia, pero sí una entrevista y la persona que solicita debe tener una cuenta bancaria.

Mujeres víctimas de violencia llevan adelante el programa ‘Progen’

“Viví en un ambiente de violencia desde que nací”, contó Vanesa Balbuena, una de las mujeres que en la provincia trabajan para sacar de esta situación a otras mujeres que hoy pasan por situaciones de violencia.

Vanesa Balbuena.

Vanesa desembarcó al programa hace 11 años cuando un grupo llegó al barrio para dar una charla sobre autoestima. “Tras muchas charlas me di cuenta que estaba sufriendo violencia de género de parte de mí pareja, pero no me daba cuenta. Después me di cuenta que estaba repitiendo una historia que venía de mis padres”, relató sobre su experiencia personal.

Tras un año de capacitaciones, Vanesa junto a otras mujeres son hoy las promotoras del programa “Progen”.

“Hoy estoy en el lugar que quería estar. Cuando charlo con una persona que pasa por una situación de violencia, sé lo que está pasando, porque lo pasé, lo superé y sigo aprendiendo día a día”, expresó. “Es impresionante a las personas que logramos ayudar”, manifestó.

Vanesa se siente empoderada, logró salir de ese lugar que nunca imaginó que dejaría atrás y hoy la vida, además, le dio la posibilidad de ayudar a otras y dar el mensaje que “si se puede salir de esa situación.

«Le digo a las mujeres que no tengan miedo, que busquen ayuda, que no están solas”, cerró Vanesa.