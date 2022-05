La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) visitó Misiones con una cargada agenda. “Estoy recorriendo el país y en cada provincia, como en Misiones, me voy a involucrar en el perfil productivo. En cada lugar me voy a preguntar cuánto más podemos crecer”, lanzó en diálogo con la prensa local. Aseguró que JxC es la única alternativa al kirchnerismo. Coincidió con Horacio Rodríguez Larreta sobre la “necesidad una reforma laboral”.

Este lunes, además de recorrer la ciudad de Posadas y dialogar con la gente, visitó un aserradero, y acompañó al senador Humberto Schiavoni y a diputado nacional, Luciano Laspina, en la presentación del Centro de Estudios Federales.

En conferencia de prensa realizada en un hotel céntrico de la capital misionera, explicaron el plan de gobierno que JxC prevé llevar delante de llegar al Gobierno. Al referirse al reparto de la coparticipación, Vidal aseguró que “no debería ser un tema de discusión de cuáles son las provincias que hay que afectar para mejorar a otras… Nos peleamos por una sábana en lugar de ver cómo hacerla más grande y que nos tape mejor a todos”, observó. Agregó que su recorrida por el país es justamente para involucrarse en el perfil productivo de cada provincia, para que siga creciendo o ver qué obstaculiza el crecimiento.

Consideró que hay impuestos que deberían recaudar las provincias. “Hay que discutir quien recauda y con qué niveles de responsabilidad y también ver quién hace qué cosa, porque vi incluso en mi Gobierno (nacional) se financiaba cordón cuneta que es una facultad y responsabilidad municipal. Después vemos intendentes tratando de hacer viviendas cuando es imposible que un intendente de respuestas a la demanda de viviendas”, ejemplificó y aseguró que cada uno debe hacerse cargo de su responsabilidad.

“La Argentina debe pensar un cambio de una generación. El primer punto es volver a recuperar un plan de infraestructura de mediano y largo plazo y ahí debe estar reflejada la mirada federal y cuáles son las obras estructurales necesarias para crecer”, planteó y en la misma línea indicó que otros de los objetivos es lograr el equilibrio fiscal. “Si no logramos un equilibrio fiscal no va haber baja de la inflación posible. Necesitamos no solo menos gasto público, sino mejor gasto público”.

Inflación

Vidal aseguró que, si bien es difícil, “es posible bajar la inflación”. En este sentido indicó que se necesita un plan y un equipo. Marcó tres aspectos a trabajar: “Corregir el desequilibrio de las cuentas públicas, corregir el desastre que tenemos con los precios relativos de la economía, y tercero una reforma monetaria para bajar la inflación, que cambie el régimen monetario y las reglas de funcionamiento del Banco Central que es básicamente como se emite dinero. Son las tres cosas que hay que hacer en la argentina, hay que diseñarlo, armar el equipo”, señaló junto al también economista Luciano Laspina.

Reforma laboral y previsional

“Comparto con Horacio (Rodríguez Larreta) y entendemos que tiene que haber cambios en la legislación, primero porque fue una legislación laboral pensada hace décadas que no refleja el mercado laboral actual. La dinámica del mercado laboral es distinta y nosotros estamos discutiendo si doble indemnización sí, o no. La verdad es que solamente un 30 % de los trabajadores está de manera formal, el resto de los empleados en la Argentina o son empleados públicos o informales. ¿A quienes estamos defendiendo?”, se preguntó la exgobernadora quien apoyó las expresiones del Jefe Gobierno porteño, quien aseguró que si llega a la presidencia planteará cambios en las ley laboral y previsional.

“En esta provincia hay un 5% de desocupación. La tasa de desocupación en las personas de entre 15 y 25 años es de 18% en Misiones, y esto pasa en todo el país. Entonces está claro que la carga impositiva para quienes toman trabajadores es intolerable. El problema con los juicios laborales, cuyos fondos no van al trabajador, sino a los abogados y puede fundir a una pyme, a un pequeño comercio. Dejemos de esconder la verdad debajo de la mesa. Sabemos que es una ley vieja, sabemos que nuestros hijos tienen problemas para conseguir trabajo, si sabemos que las pymes se sienten con un pie en la cabeza por la legislación actual. Esta medida sola no va a cambiar el mercado de trabajo, pero hay que discutirla”, subrayó.

«Juntos por el Cambio la única alternativa al kirchnerismo»

«Creo que Juntos por el Cambio es hoy la única alternativa al kirchnerismo. Lo digo porque en las últimas tres elecciones hemos consolidado un piso de 40% de los votos y somos una coalición que va a entrar en su octavo año de madurez, no solo en la victoria, sino también en la derrota. Además, somos una coalición que ha gobernado, que ha tenido experiencia y que ha aprendido de sus errores y sabe qué aciertos tiene que profundizar», cerró.