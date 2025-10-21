La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) puso en marcha una serie de trabajos de bacheo y pavimentación de la zona que rodea a la plaza principal, General San Martín, de la ciudad de Puerto Iguazú.

Los trabajos se concentran sobre la calle San Martín, que pasa frente a la Iglesia Catedral Virgen del Carmen, la Escuela N° 74 y el predio de la municipalidad local y el Juzgado Municipal de Faltas.

Se trata de una arteria vital que hasta ahora estaba pavimentada con bloques tipo articulado y conecta a la Avenida Victoria Aguirre, una de las principales de la ciudad, y la Avenida Tres Fronteras, ambas totalmente repavimentadas en el marco del Master Plan Iguazú, que ejecuta Vialidad con numerosos avances transformadores en la ciudad de las Cataratas.

El paquete de obras para Iguazú se acordó por parte de la DPV y el Municipio, que además convinieron otros trabajos similares que se concretaron en los últimos meses. Además se acordó trabajar en el mismo sentido en los barrios Santa Rita, Villa Alta, Primavera, Unión y Las Leñas.

Las tareas de bacheo superficial y profundo como de pavimentación permitirán refuncionalizar áreas que presentan algún tipo de deterioro por el uso intensivo. Las mismas se ejecutan como parte del permanente aporte que la DPV hace a los municipios como contribución del Gobierno Provincial para asistir a las comunas en el mantenimiento de la infraestructura vial.

Puerto Iguazú fue la ciudad que más cuadras de asfalto nuevo recibió como parte del programa Pavimento Urbano, que transformó cientos de calles y avenidas en toda la provincia.–