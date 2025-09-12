La Dirección Provincial de Vialidad, que preside el Ingeniero Sebastián Macias, avanza con el Programa de Pavimento Urbano en los municipios misioneros con más de 240 cuadras ejecutadas este año. Esta semana finalizarán los trabajos en el municipio de Comandante Andresito con una decena de cuadras asfaltadas, donde primero se trabajó sobre calle Catamarca y luego en la arteria Hipólito Yrigoyen.

Otro equipo de la DPV, en simultáneo, trabaja en Capioví, donde se pavimentarán cinco cuadras sobre las calles Guayca, Corrientes y Paraná. De esta manera el municipio sumará nuevas calles con asfalto en zonas donde el pavimento era empedrado y presentaba signos de deterioro. Con este trabajo se agiliza el tránsito en la ciudad y se brinda seguridad en la circulación vehicular.

Cada una de las intervenciones mencionadas son resultado de un trabajo articulado entre Vialidad de Misiones y los gobiernos locales, junto a los cuales se determina la viabilidad de los trabajos y la ubicación que estratégica para la ejecución de cada etapa.