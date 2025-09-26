La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) ejecuta tareas de asfaltado en el municipio de Garupá. Una de las calles intervenidas recibió una transformación integral previa, ya que se hizo un saneamiento completo antes de construir la base sobre la que se trabaja ahora en pavimentación.

El objetivo central es mejorar el acceso desde diferentes barrios hacia las calles colectoras del Acceso Sur -RN 105- a la capital provincial, una vía rápida y segura que conecta con las autovías y la Travesía Urbana Posadas – Garupá.

Vialidad de Misiones avanza con el Programa Pavimento Urbano y completó días atrás la obra básica y de saneamiento de la calle Pueblos Guaraníes, que conecta con la calle colectora del Acceso Sur -RN 105- y funcionará como acceso alternativo al hospital de Fátima. Actualmente se avanza con la pavimentación asfáltica de dicha arteria para completar la capa de rodamiento de la misma.

El Gobierno Provincial, mediante la DPV, invierte en todos los municipios y aporta mejoras definitivas a las distintas localidades de Misiones.