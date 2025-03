«Mi mamá es paciente oncológica, con sus tratamientos de quimioterapia le recomendaron no aplicarse más químicos a su piel. Como ella es súper coqueta, decidí fabricar para ella los jabones, cremas y shampoo. Hoy tengo una fábrica en Posadas. Lo venden en estéticas y en próximamente estaremos lanzando la venta on line a todo el país», así comienza esta historia de Valeria Kuhlmann, propietaria de Verdeo Argentina, cosmética natural.

Jabones sólidos y líquidos, shampoo sólido, acondicionadores e hidratantes de ducha sólidos, bálsamos labiales y línea deco con jaboneras y velas de soja aromatizadas, son algunos de los productos que comercializa. «Son sin químicos, biodegradables y obviamente no están testeados en animales», explicó en una charla con ENFOQUE Misiones.

«La verdad que me capacité, estudié, pensando en hacer los productos para mi mamá a quien el oncólogo le recomendó usar jabones, cremas, shampoo sin agregados químicos, después me empezaron a pedir otros pacientes y hasta médicos», relató sobre los inicios y destacó, asimismo, que hay una tendencia a nivel mundial hacia lo natural, pero sobre todo asegura que los resultados son notables. «Por ejemplo el shampoo te reduce el friz con pocos usos, el hidratante para ducha no tenés necesidad de ponerte cremas. Hoy me compran todo tipo de clientas, no solo aquellas que tienen algún problema de piel o de salud», señaló.

En relación a los precios destacó que un shampoo sólido dura más del doble que uno convencional. «Si hacés la relación de durabilidad y costo, te sale más barato el shampoo natural que fabricamos nosotros», afirmó.

La empresaria comentó que la marca, que nació para satisfacer una necesidad familiar o personal, hoy se está expandiendo y tiene solicitudes de hoteles de Puerto Iguazú y otros destinos del país. «En unos diez días estaría lista la web para venta on line a todo el país», anticipó Valeria.

En Posadas se vende en Alegrarte, La Catalana y dietéticas. Los interesados pueden realizar consultas y pedidos a través de @verdeo.argentina , la marca está, además, en exposición y para la venta hasta el 4 de abril en Terre Rouge (Bolívar 2176), actividad organizada por el Ministerio de Acción Cooperativa en conjunto con el Hotel Bagú Urbano de la ciudad de Posadas.