Este miércoles, Salto Encantado fue el punto de encuentro del operativo número 54 del programa de Gobernación, coordinado por el IPLyC en conjunto con la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI), Mirar Mejor.

Decenas de vecinos de la zona se acercaron a la sede del Concejo Deliberante donde se llevó adelante la iniciativa, que contó con atenciones para revisar el estado visual de los pacientes, muchos de los cuales reconocieron dificultades para observar de cerca y otros para renovar anteojos con una nueva graduación, sin costo alguno.

Entre los servicios que acercó Mirar Mejor en la ocasión, la presidenta de la SOMI, Nadia Flores, brindó a los vecinos explicaciones y consejos para cuidar la visión.

Hugo Augusto contó que “hace tres años me hice el último control y desde hace tiempo siento molestias, picazón en los ojos, dolor de cabeza; vine a Mirar Mejor para hacerme el control y acceder a anteojos, que son costosos. Es una gran ayuda”.

Rosalía Zimmer relató su experiencia: “Estoy muy feliz con mis nuevos anteojos, que los necesitaba. Es un alivio inmediato, es hermoso poder ver bien, da tranquilidad”.

Miriam Agüero, en tanto, dijo: “Toda mi vida usé anteojos y los últimos que me mandé hacer ya no me alivian, me cuesta ver de lejos, por ejemplo, cuando viene el colectivo. Sé que con estos anteojos nuevos la cosa cambiará, y la vida también”.

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, recordó que este programa es único en su tipo en el país “en el que focalizamos en la salud visual, que es muy significativa, porque con esta política pública acompañamos y brindamos una solución concreta para los vecinos, quienes acceden a un diagnóstico y anteojos que mejoran la vida desde el primer momento”.

Mirar Mejor sigue acercando controles oftalmológicos integrales semana a semana en diferentes municipios misioneros. El miércoles 5 de noviembre, este programa arribará a Nueve de Julio.