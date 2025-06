Durante la mañana de este miércoles, más de 60 vecinos de Guaraní concurrieron a la Casa de la Cultura donde se realizó el 33° operativo del programa de Gobernación y coordinado por el IPLyC, Mirar Mejor.

La jornada estuvo marcada por atenciones para revisar el estado visual de los pacientes, muchos de ellos se acercaron al reconocer dificultades para observar de cerca y otros para renovar anteojos con una nueva graduación, sin costo alguno.

Luisa Titus, una de las vecinas que asistió al operativo, contó que “hace un tiempo que necesitaba un recambio de anteojos y no podía porque hoy en día resulta muy costoso; entonces cuando me enteré de esta iniciativa, me entusiasmé, me controlé la vista y salgo con unos anteojos nuevos, con graduación diferente a la que tenía; una felicidad tremenda es”.

Nelly de Fátima González, otra de las pacientes que acudió a Mirar Mejor durante este miércoles, relató que “desde hace tiempo que siento que los anteojos que uso ya no me alcanzan y me hacía doler la cabeza de forzar la visión; pensé que necesitaba anteojos nuevos y sí, efectivamente, era así. Inmediatamente sentí el alivio, volveré a leer y disfrutar muchas cosas sin las molestias que tenía”.

José Schmidt dijo que “me hice controles antes pero jamás tuve anteojos; ahora los usaré por primera vez, los necesitaba y el cambio es al instante, un alivio. Ahora podré leer la Biblia tranquilo, sin agotamiento, sin cansancio, disfrutar de volver a mirar mejor”.

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, recordó que este programa es único en su tipo en el país “en el que focalizamos en la salud visual, que es muy significativa, porque con esta política pública acompañamos y brindamos una solución concreta para los vecinos, quienes acceden a un diagnóstico y anteojos que mejoran la vida desde el primer momento”.

Hasta el momento, más de 2400 misioneros ya concurrieron a los operativos de Mirar Mejor que se concretaron en 33 municipios, donde se entregaron más de 2200 anteojos. El miércoles próximo, la iniciativa llegará a Gobernador Roca.