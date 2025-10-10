La Cámara de Representantes aprobó este jueves el acuerdo legislativo para la designación de Valeria Fiore Cáceres como nueva ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones.

Formada en el ámbito académico y con una carrera vinculada a la docencia universitaria, Fiore Cáceres ha sido reconocida por su enfoque en la gestión institucional y su defensa de una justicia con perspectiva de género. Quienes la respaldan dentro del oficialismo destacan su perfil técnico, su compromiso ético y su capacidad para fortalecer la mirada inclusiva en los procesos judiciales.

Durante el debate legislativo, el diputado Rolando Roa sostuvo que su incorporación “dotará al máximo órgano judicial de una mirada equitativa y justa, garantizando al pueblo misionero el derecho humano de acceso a la justicia”.

Fiore Cáceres asume una función que implica no solo interpretar la ley, sino también reforzar la confianza pública en un Poder Judicial que busca mostrarse más cercano, independiente y sensible a las demandas ciudadanas.

En la misma sesión, la Cámara también aprobó otras designaciones judiciales en distintos fueros, además de sancionar leyes vinculadas a la consolidación del Digesto Jurídico Provincial, la conmemoración del Día de la Inmigración Alemana y la declaración del 2026 como Año de las Democracias Inteligentes y del uso responsable de la tecnología, entre otros temas.

Con su llegada al Superior Tribunal, Fiore Cáceres se convierte en una figura a observar dentro de la estructura judicial misionera. Su desempeño futuro dirá si su nombre representa una continuidad o un cambio de rumbo en la administración de justicia.

Los acuerdos aprobados corresponden, además, a las siguientes postulaciones: el Dr. Pedro Benito Piriz, como vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas; el Dr. Martín Alejandro Rau, como juez del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas; y el Dr. David Ezequiel Augusto Milicich, como juez del Tribunal Penal 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Oberá;

También, para el Dr. Juan Pablo Fernández Rissi, como fiscal del Tribunal en lo Penal 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Oberá; la Dra. Mariana Vanessa Golemba, como jueza de Paz Letrada de Primera Categoría de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Jardín América; y el Dr. Héctor Mariano Viola Dalmau, como juez de Paz Titular Letrado de Segunda Categoría de la localidad de Santa Ana.