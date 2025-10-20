En una jornada cargada de emoción y simbolismo, Valeria Fiore Cáceres juró como nueva ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, en un acto encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua y las principales autoridades de los tres poderes del Estado. Su llegada marca no solo un cambio generacional, sino también una apuesta por una justicia más cercana, moderna y con rostro humano.

Fiore Cáceres, hasta ahora Defensora del Pueblo de Posadas, reemplaza a Jorge Rojas, quien se desempeñó en el cargo durante 34 años. Con su designación, el máximo órgano judicial provincial suma otra voz femenina en sus decisiones, algo que la presidenta del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, destacó con emoción:

“Espero que Valeria se sienta absolutamente abrazada por el Poder Judicial. Es una gran alegría tomar juramento de mujer a mujer, en paridad, y seguir construyendo una justicia amplia, abierta y humana”.

La ceremonia se realizó en la sede del Tribunal y contó con la presencia de ministros del STJ, legisladores, representantes del Ejecutivo y del ámbito académico, además de la Banda del Servicio Penitenciario, que interpretó la canción oficial “Misionerita”.

Una abogada que lleva la mediación y la igualdad en su ADN

Con una sólida trayectoria jurídica, académica y pública, Valeria Fiore Cáceres llega al STJ con una impronta definida: la resolución pacífica de conflictos y la perspectiva de género. Es profesora titular en la Universidad Católica de Santa Fe (sede Posadas) desde hace más de quince años, y ha sido una activa promotora del enfoque restaurativo en la justicia. Actualmente, cursa una maestría en Ciencias del Comportamiento.

Durante su paso por la Municipalidad de Posadas, lideró los Centros de Mediación y la Dirección de Métodos Participativos, donde impulsó espacios de diálogo ciudadano que evitaron que muchos conflictos barriales terminaran en los tribunales.

Su labor también trascendió fronteras: integra redes nacionales e internacionales de mediación y de mujeres líderes en la justicia.

Una nueva etapa para el Poder Judicial misionero

La incorporación de Fiore Cáceres representa un paso más hacia una justicia accesible, empática y conectada con la sociedad. Su mirada, centrada en la prevención de conflictos y el diálogo, se alinea con una demanda creciente de la ciudadanía: que la justicia no sea solo un edificio, sino un servicio al que cualquiera pueda acceder sin miedo ni burocracia.

En tiempos donde la confianza en las instituciones es un desafío, su llegada al Superior Tribunal renueva expectativas. Como dijo una de las asistentes al acto:

“Hace falta que más mujeres como ella lleguen a lugares donde se toman decisiones que afectan a todos”.