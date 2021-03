Para entender cómo avanza el esquema de vacunación contra el COVID-19 en Misiones hay que tener en cuenta algunos detalles:

Las vacunas Suptnik V (de origen ruso) y Covishield (procedente de la India) pueden aplicarse a personas de 16 años en adelante.

La Sinopharm (china) a personas de entre 18 y 59.

A la provincia llegaron de los tres tipos, en momentos diferentes, por lo que las autoridades decidieron avanzar en las franjas etarias a las que las dosis están destinadas siempre teniendo en cuenta los destinatarios por orden de prioridad: personal sanitario, mayores de 75 y 65, personas con enfermedades que las colocan en grupos de riesgo y otros trabajadores esenciales (docentes y fuerzas de seguridad).

Este martes, en apenas una hora, los cupos asignados a personas con comorbilidades no oncológicas de entre 50 y 59 años para vacunarse se agotaron en Posadas. Eran 700 turnos. Lo mismo pasó en Oberá, ciudad para la que se previeron 200.

El mito de la página que colapsa

Los links habilitados por el Ministerio de Salud Pública dejan de inscribir cuando se completan los cupos. Esto lo aclaran desde la cartera sanitaria: “No colapsa la página ni se cae. Cuando se completa la cantidad, deja de recibir inscripciones”.

Los 700 ciudadanos de la capital provincial que pudieron anotarse recibirán a partir de este miércoles la primera dosis de la vacuna china Sinopharm, destinada a personas entre los 18 y 59 años.

¿Qué pasa con los mayores de 65 años? En la capital provincial siguen vacunando a quienes pudieron inscribirse la semana pasada. Reciben la Covishield llegada desde la India y que al igual que la rusa Sputnik V está habilitada para su uso en esa franja etaria. En los próximos días, cuando arribe a Misiones el lote que le corresponde de la partida de 1.250.000 dosis de la vacuna producida en Rusia que llegó a la Argentina el lunes, se abrirán nuevas inscripciones a turnos.

Evitar aglomeraciones

Fuentes oficiales explicaron que tampoco es antojadiza la decisión de convocar a los ciudadanos con turno de manera secuencial. Obedece a que no haya aglomeraciones, precisamente un escenario propicio para el contagio del coronavirus.

También explicaron que continuará la inoculación del personal sanitario, público y privado, de los docentes (tanto menores de 60 como mayores de esa edad que están activos o que tengan alguna enfermedad) y de los mayores de 75. Esto en paralelo y de acuerdo con la provisión de dosis con las que se cuenten.

Avivados e irresponsables

En medio de este escenario, que mezcla por momentos ansiedad y en otros malestar de los ciudadanos, las autoridades sanitarias detectan situaciones poco solidarias y hasta irresponsables.

Un caso es el de personas que intentan ingresar a Misiones con certificados de COVID negativos truchos. También se ha determinado ciudadanos infectados que no cumplen el aislamiento y siguen con sus actividades cotidianas, poniendo en riesgo a los demás y a sí mismo. Lo mismo que irresponsables que se testean (gratuitamente a costas del Estado) los viernes, salen a divertirse el fin de semana, y los lunes vuelven por un test para saber si se contagiaron o no. Y por último, aquellos que mienten que tienen coronavirus o que han tenido contacto estrecho con un contagiado para no trabajar.