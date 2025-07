Una vez más, el Parque del Conocimiento será el punto de encuentro en las vacaciones de invierno, para que las familias disfruten de una variada programación para todas las edades, con talleres, actividades lúdicas, muestras interactivas y funciones escénicas diarias con entrada libre. El ciclo Vacaciones en el Parque, se desarrollará de martes a sábado – del 15 al 19 y del 22 al 26 de julio -, durante las mañanas – de 9:00 a 12:00-, y las tardes – de 15:00 a 18:00 -.

Para acceder a la programación completa de la primera semana de Vacaciones en el Parque, ingresá al siguiente link: Parque del Conocimiento | Vacaciones en el Parque

También podés seguirnos en redes para enterarte de todo lo que sucederá durante las vacaciones. PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

Un Parque para recorrer por colores

Durante estas vacaciones, el Parque del Conocimiento estará sectorizado en cinco espacios temáticos, cada uno identificado con un color. Esta organización busca facilitar la experiencia del público, guiando los recorridos según los intereses de cada familia:

Espacio Violeta – Teatros y Centro de Arte: funciones escénicas diarias, muestras interactivas de arte, ciencia y literatura.

Espacio Amarillo – Biblioteca Pública de las Misiones: actividades de lectura, narración, escritura creativa, juegos y espacios inclusivos.

Espacio Azul – Observatorio Astronómico: talleres de astronomía, recorridos guiados, experiencias lúdicas y realidad virtual.

Espacio Anaranjado – Centro de Convenciones: talleres de cerámica, arte visual y una muestra permanente de escenografía y vestuario.

Espacio Rojo – EducarLab Misiones: tecnología, ciencia, programación y experiencias interactivas para jóvenes y familias curiosas.

¿Cómo llegar al Parque en Transporte Público? Aunque el Parque cuenta con amplios espacios de estacionamiento, el transporte público siempre es una buena opción. Para quienes lo elijan, estas son las líneas de colectivos que llegan al Parque:

Línea 300 (ex 11): C. Cívico y Hospital

Línea 304 (ex 26): Itaembé Guazú

Línea 27: Hospital, Itaembé Miní e Itaembé Guazú

Línea 310 (ex 28): Aeropuerto y B° 508