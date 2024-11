Esta semana se caracterizó por dos situaciones claves de cara a las vacaciones de verano: por un lado, el real se devaluó, lo que impulsa el crecimiento de Brasil como favorito de los argentinos por la conveniencia en el cambio. La moneda del país vecino acumula una caída del 20% interanual.

Por otro lado, el Cybermonday evidenció el crecimiento en la venta de paquetes y pasajes a Brasil, ya que muchos aprovecharon este descuento.

Ahora bien, Rio de Janeiro encabezó el ranking de los destinos más vendidos esta semana. “Brasil fue primero en todos los productos: cruceros, vuelos y paquetes, especialmente Rio de Janeiro, combinado con Buzios”, aseguró Pablo Aperio, director de la agencia Travel Services. “En hoteles, las mayores reservas son para Imbassaí y San Salvador de Bahía”, agregó.

La mayoría de los argentinos, paga la compra de su viaje en dólares tanto en efectivo como por transferencia, ya que resulta más conveniente este modo que hacerlo en pesos.

Los vuelos directos entre Argentina y Brasil juegan un papel fundamental en la conectividad y el impulso del turismo entre ambos países. Este verano habrá vuelos directos hacia Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, Salvador, Porto Seguro, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, Porto Alegre y Curitiba.

Ranking de destinos favoritos de los argentinos

Rio de Janeiro: Un pasaje para esta ciudad oscila entre los U$S 500 y U$S 700, en enero y febrero, temporada alta de vacaciones para los argentinos. Si bien los hoteles no son baratos en esta ciudad, hay muchas opciones tanto en la zona de Ipanema y Copacabana como en Barra de Tijuca. Se pueden encontrar habitaciones en hoteles 4 estrellas en Ipanema que parten de los u$s50 hasta los U$S 250 para 4 personas. De todos maneras, los alquileres temporarios ofrecen precios un poco más accesibles, ya que un departamento para una familia tipo oscila entre los U$S 40 y U$S 100 la noche dependiendo el tipo de inmueble y ubicación.

Dónde si se nota una gran diferencia es en la comida, tanto en supermercados como en restaurantes, donde se consiguen precios hasta un 40% más baratos que en Argentina.

Según Despegar, un paquete de viaje por 7 noches en enero cuesta $1.355.390 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 4 estrellas con desayuno, piscina, gimnasio y solarium.

Buzios: Muchos argentinos eligen viajar a Rio y combinarlo con Buzios, un lugar repleto de playas de todos los tamaños e ideal para familias. La mayoría de las opciones son posadas u hoteles y se manejan precios similares a los de Rio para los alojamientos. Por la devaluación del real, Buzios está entre los favoritos de los argentinos para este verano. Según Travel Services, un paquete de 8 días para febrero con vuelo directo con carry on y 1 equipaje en bodega, traslados in/out, alojamiento tres estrellas con desayuno y asistencia al viajero tiene una tarifa de u$s1146 por persona en base doble.

San Salvador de Bahía: Según Despegar, un paquete de viaje por 7 noches en enero se consigue a $1.863.827 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 4 estrellas con desayuno piscina, gimnasio y servicio de spa. La zona tiene varios lugares de interés para ir a pasear más allá de sus playas. El ascensor Lacerda, el faro, el Pelourinho, entre otros.

Florianópolis: Un paquete de viaje por 7 noches en febrero cuesta $1.022.092 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 4 estrellas con piscina, gimnasio, y servicio de masajes. Allí hay varias opciones de hoteles, tanto all inclusive como posadas. Los departamentos disponibles que se encuentran en las principales plataformas de alquileres son más económicos que en otras ciudades, aunque dependiendo las comodidades se pueden encontrar desde u$s30 a u$s120 la noche.

Dado que Florianópolis es uno de los destinos que se puede llegar en auto desde Argentina, se espera que este verano atraiga a un boom de turistas tentados por el tipo de cambio. Marzo también será un mes muy requerido.

Fuente: Ámbito