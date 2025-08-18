La Compañía de Jazz Da Luz, bajo la dirección de la maestra Vanesa Da Luz, invita a vivir una experiencia única donde la danza jazz se convierte en protagonista de una velada vibrante. El espectáculo promete transportar al público a la esencia de clásicos inolvidables como Chicago, Victor/Victoria y Sweet Charity, con coreografías cargadas de pasión, sensualidad y energía.
La cita será el sábado 23 de agosto, a las 21 horas, el escenario del Centro Cultural Vicente Cidade. El mismo promete llenarse de ritmo y movimiento, en un show que combina la fuerza del jazz con la presencia de invitados especiales. Entre ellos, se destacan el actor transformista y bailarín Lucas Carnero, además de los grupos Las Calivas y Afrosamba, quienes sumarán diversidad de estilos a una noche pensada para sorprender.
Las entradas anticipadas ya están disponibles a $8.000 a través del Instagram oficial @cia.daluz, mientras que en boletería del Centro Cultural tendrán un valor de $12.000. El evento está recomendado para mayores de 12 años.
‘Una Noche de Encantos’ se perfila como un espectáculo imperdible para quienes buscan revivir la magia del jazz en toda su intensidad.
