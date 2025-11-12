La directora del área de Niñez y Familia de Bernardo de Irigoyen, Romina Cunha, confirmó que la menor de 12 años cursa 14 semanas de embarazo y expresó su deseo de continuar con la gestación. El caso, denunciado como posible abuso sexual infantil, expone una realidad cultural y social profundamente arraigada y reabre la discusión sobre la protección de las infancias.

Una historia que revela una problemática estructural

El caso de una niña de 12 años embarazada en Bernardo de Irigoyen volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad y la desprotección que atraviesan muchas infancias en contextos de pobreza y desigualdad.

La menor, que cursa 14 semanas de gestación, manifestó que desea tener al bebé, según confirmó a Misiones Online Romina Cunha, directora del área de Niñez y Familia del municipio.

«En una primera charla, la nena dijo que quiere tener a su bebé. La familia lo ve como algo natural, incluso manifestaron estar contentos por la ayuda que están recibiendo», relató Cunha.

El caso fue denunciado como posible abuso sexual infantil y activó la intervención de organismos de salud, acción social y niñez, que desde el fin de semana trabajan en el acompañamiento de la menor y su entorno.

«Es algo cultural y naturalizado por muchas familias»

Cunha explicó que la situación se conoció a través de una publicación en redes sociales. Fue ese el punto de partida para la actuación institucional, ya que ningún organismo oficial —ni el hospital, ni la Policía ni la Comisaría de la Mujer— tenía registro del hecho.

«Nos enteramos por las redes sociales. Luego nos contactamos con la madre y constatamos que la nena había sido trasladada al hospital local, donde se confirmó el embarazo», detalló la funcionaria.

La directora describió un entorno familiar de extrema vulnerabilidad socioeconómica. La niña vive con su madre, de 31 años, y tres hermanas: una de ellas, de 15, también es madre y convive con su pareja.

«Lamentablemente, es algo cultural y naturalizado por muchas niñas y sus familias. No se percibe como una situación grave», advirtió.

La menor no estaba escolarizada ni había recibido atención médica previa. Tras la intervención, se iniciaron los controles prenatales y el acompañamiento psicológico y social. El municipio y la provincia se comprometieron a brindar apoyo habitacional y asistencia económica.

Entre el deseo, la vulnerabilidad y el deber del Estado

El hecho de que una niña de 12 años exprese su deseo de continuar con un embarazo no puede analizarse fuera de su contexto. Especialistas en derechos de la infancia advierten que el embarazo infantil no es una decisión libre, sino una consecuencia de una vulneración grave de derechos, marcada por relaciones de poder desiguales, desconocimiento y falta de acceso a la educación sexual integral.

«No se trata de culpabilizar a las familias, sino de entender que hay patrones culturales que reproducen la violencia y la desigualdad. Cuando una nena dice que quiere tener un bebé, debemos preguntarnos qué entiende por maternidad, qué opciones conoce y qué apoyos ha tenido», reflexionan desde el ámbito de Niñez provincial.

Según datos oficiales, en Argentina cada día dos niñas menores de 15 años se convierten en madres, la mayoría como resultado de abusos sexuales en contextos de pobreza estructural.

Un llamado urgente a la reflexión

El caso de Bernardo de Irigoyen trasciende la noticia policial o sanitaria. Invita a un debate profundo sobre el rol del Estado, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación ante una realidad que se repite en silencio.

¿Cómo proteger la infancia cuando el abuso se vuelve costumbre?

¿Cómo acompañar a las niñas para que comprendan sus derechos, su cuerpo y sus posibilidades de decidir con libertad?

Y, sobre todo, ¿cómo dejar de naturalizar lo que debería alarmar?

Mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar quién es el padre del bebé, el desafío es no mirar para otro lado. Detrás de cada caso de embarazo infantil hay una historia de silencio, pobreza y falta de oportunidades que interpela a toda la sociedad.