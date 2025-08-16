Cientos de niños y familias vivieron una jornada llena de alegría en la Capital Nacional del Té.

Este sábado 16 de agosto, el acceso sur de Campo Viera se convirtió en el epicentro de la celebración por el Día del Niño, reuniendo a una multitud que disfrutó de juegos, sorteos, espectáculos y una chocolatada con pancitos.

El evento, organizado por el Gobierno Municipal, tuvo como atracción principal el show de las “Pulguitas” de Leandro N. Alem. También participaron instituciones locales, clubes de fútbol, ballets, el hospital, bomberos voluntarios, la Comisaría de la Mujer y la Escuela de Robótica, quienes sumaron propuestas para toda la familia.

El intendente Germán Burger encabezó los festejos recorriendo los stands y compartiendo con los presentes. En diálogo con los medios expresó:

“Quiero agradecer a todos los presentes, al equipo de trabajo municipal y a quienes acompañaron el evento. Un reconocimiento especial a los profesores de educación física de Aristóbulo del Valle, que siempre colaboran en la coordinación de actividades, y sobre todo a cada familia que se acercó a participar.”

La jornada contó además con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, concejales, representantes de instituciones públicas y privadas, y funcionarios municipales.

La celebración del Día del Niño en Campo Viera volvió a demostrar que, con trabajo en equipo y compromiso, es posible crear espacios de encuentro, diversión y comunidad para todos.