Ella no necesita presentación en Misiones. Si bien no es muy activa en las redes, por donde hoy pasa un aluvión de información, a Alicia Soroka la conocen todos. No solo tiene más de 40 años de trayectoria, sino la imagen de un periodismo serio y profesional.

La obereña pasó por la televisión, donde desempeño roles de producción y conducción. Comenzó en su ciudad natal, y se metió en el hogar de muchas familias a través de la radio.

En 1979 LT 13 (Oberá) fue el lugar que le abrió las puertas al mundo de la comunicación. Tuvo que atravesar el gobierno militar y una época con otros mandatos culturales. Confiar en ella fue tal vez la clave para avanzar. Con tan solo 18 años tuvo su primer acercamiento a lo periodístico en Canal 12 de Posadas, en el rubro informativo. Desde ese entonces su carrera fue en ascenso.

Alicia Soroka.

Actualmente, y desde hace ya varios años, su voz es una marca registrada en la también conocida Radio República (99.9) de Posadas. Las entrevistas, la voz de los oyentes, todos se amalgama en lo que representa esta profesional: RESPETO.

«Mi carrera fue siempre un proceso de aprendizaje, con la fortuna de tener gente alrededor que me fue enseñando», destacó en una charla con ENFOQUE Misiones. Para Alicia su carrera es un mérito también de la gente que enciende la radio y los escucha cuando hay una variedad de opciones.

No es muy activa en redes y sobre esto explicó que prefiere enfocarse en lo que hace: la radio. «Estar en radio parece un acto simple, pero requiere enfocarse y prefiero hacerlo hasta retirarme, que estimo no sucederá en mucho tiempo», adelantó.

Es consciente de que cuando encienden la radio hay un mundo variado afuera, con problemas, con situaciones particulares. «Siempre tengo presente eso, que a magníficos y diversos lugares llega la radio y es una gran responsabilidad hacer radio, por ello prefiero enfocarme en ese momento y no descuidarlo, porque amo ese momento», manifestó.

En la misma línea indicó que desde la radio, junto a su equipo, buscan que la empatía siempre esté del lado del más débil, «quien a lo mejor siente que si no es la radio, dónde decirlo. Sobre todo para quienes ven a la radio como una herramienta más para expresarse».

«El único límite que ponemos, no por estética de la radio, sino por una convicción, es que se eviten los calificativos, que es el camino más fácil cuando nos quedamos sin argumentos. Entonces instamos en esmerarnos en argumentar, a favor o en contra, argumentar más que de calificar, que es un ejercicio interesante y da buenos resultados», aseguró.

Consultada sobre el periodismo actual en la provincia dijo que es buena la cantidad de opciones y formatos: «Nadie impone nada, todos se ofrecen y uno elige».

Siempre en eje, Alicia asegura que no podría juzgar nada ni decir «lo que caminé o por donde yo vine es el camino. Al contrario, pienso que todos pueden hacer su camino e ir abriéndolo».

Por último, dijo estar convencida que en poco tiempo dará un paso al costado en los medios y la radio. «Cuando estás mucho tiempo podés confundirte y creer que tenés que seguir haciéndolo y creo que todo tiene un tiempo y que hay que saber retirarse en el momento justo. Después de muchos años uno también tiene vicios y tal vez hay más dificultad en observar esos vicios sin corregirlos, entonces, mejor hacerse a un lado», remató.