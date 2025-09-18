El Concejo Deliberante de Posadas aprobó en sesión ordinaria la creación del Programa de Plazas y Balnearios de Acceso Universal, una iniciativa que convierte a la capital misionera en referente regional en materia de inclusión. La medida busca garantizar que cada vecino y vecina pueda disfrutar de los espacios públicos de manera autónoma, segura e igualitaria.

Impulsado por la concejal Malena Mazal, el programa contempla la instalación de cartelería en braille, mapas táctiles, pictogramas, sistemas de información auditiva y códigos QR con acceso a Lengua de Señas Argentina. Además, se sumará mobiliario adaptado —bancos accesibles y mesas para sillas de ruedas— y se capacitará a personal para brindar atención inclusiva.

“Venimos a generar y adaptar nuevos espacios además de formalizar lo que el Ejecutivo Municipal ya ha realizado con la implementación de pictogramas y mapas táctiles”, destacó Mazal durante la sesión.

Inclusión como política de Estado

El programa se enmarca en un trabajo articulado con el Ministerio de Inclusión, consolidando una política pública que prioriza la accesibilidad universal y la igualdad de derechos.

Con este paso, Posadas reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más justa, donde la recreación y el disfrute de los espacios verdes sean realmente para todos y todas.

Más proyectos en debate

Durante la misma jornada, ingresaron iniciativas vinculadas a la transmisión de saberes tradicionales a través del Programa Municipal Mentores de Oficios, el Programa de Reutilización Creativa para reducir residuos urbanos y nuevos Circuitos Turísticos y Paseos Guiados.

La sesión concluyó con homenajes y declaraciones de interés a distintas expresiones culturales, deportivas y artísticas que enriquecen la vida comunitaria de Posadas.