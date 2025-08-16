Esta madrugada se produjo el deceso de un menor de 16 años en la cabecera del puente Blas Parera en Posadas, sobre el arroyo Mártires.

Según el parte policial, el menor habría muerto electrocuctado en un intento de hurto de cables en una línea subterránea de 33kV (media tensión) que alimenta la Estación de Bombeo de Samsa. Los cables de importante grosor se encontraban cortados y en el lugar la policía secuestró una sierra y una mochila que pertenecería al menor, ubicada en altura sobre las columnas de hormigón.

La policía calificó inicialmente el hecho como intento de hurto seguido de muerte.

La zona quedó temporalmente fuera de servicio para posibilitar las pericias policiales.

Desde Energía de Misiones lamentamos el resultado fatal de esta práctica delictiva que tiene a jóvenes vulnerables como víctimas, que dañan la infraestructura eléctrica de uso común y que beneficia a los reducidores y demás intermediarios en la comercialización de cobre y otros elementos claramente hurtados, en perjuicio de toda la comunidad.