Al menos cinco personas murieron y 432 resultaron heridas por un tornado que arrasó en el sur de Brasil. El evento climático afectó principalmente a la localidad de Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná, a unos 400 kilómetros de la capital, Curitiba.

El Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná estimó que los vientos alcanzaron entre 180 y 250 kilómetros por hora. La destrucción ocasionada en esta región no tiene precedentes. Los violentos vientos hicieron volcar autos y derrumbaron viviendas enteras, según precisaron este sábado las autoridades locales.

Los bomberos de Paraná y los servicios de salud de varios municipios cercanos atendieron hasta el momento 432 personas afectadas, según informó el gobierno de Paraná en un comunicado. De ese total, nueve presentan heridos graves y algunos debieron ser internados en terapia intensiva.

Además indicaron que dos personas siguen desaparecidas, aunque las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el gobierno local.

La Defensa Civil estima que cerca del 80% de la ciudad quedó destruida. Es un escenario de guerra», declaró al portal G1 el coronel Fernando Schunig, director de Defensa Civil de Paraná.

«La posibilidad de que haya más víctimas es grande. Infelizmente, ese tornado golpeó el perímetro urbano de la ciudad y cuando esos eventos ocurren en la parte urbana, realmente el daño es muy grande, es muy letal», advirtió el funcionario.

El gobernador de Paraná, Carlos Ratinho Junior, apuntó en X que «las fuerzas de seguridad están en alerta, movilizadas y monitoreando las ciudades afectadas por las fuertes tormentas».

El Cuerpo de Bomberos continúa con operaciones de búsqueda y salvamento en los locales afectados, principalmente en las estructuras más colapsadas.

«Bajo la orientación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estamos trabajando en los planes de ayuda humanitaria, el envío de equipos y el apoyo a las acciones de reconstrucción», anunció en X el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes.

El Instituto Nacional de Meteorología mantiene para el fin de semana una alerta de «peligro por tempestades» en todo Paraná, así como en los estados sureños de Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Desde inicios de noviembre, varias ciudades de Paraná enfrentan fuertes lluvias, tormentas, vendavales y granizo. Hasta el viernes, 14 municipios se encontraban en situación de emergencia.

