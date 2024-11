En el Parque de las Fiestas se desarrolló el cierre de los prefestivales del 55° Festival Nacional de la Música del Litoral y 17° del Mercosur, que determinó a los seis ganadores que tendrán la oportunidad de actuar en el escenario del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez en diciembre próximo.

Una multitud se hizo presente en la zona del escenario del Parque de las Fiestas para disfrutar del corolario de los Prefestivales. Antes de los artistas, la secretaría de Cultura y Educación, Mariela Dachary, agradeció la presencia de todos y felicitó «a los músicos y bailarines que llegaron hasta esta instancia definitoria». También realizó una mención especial al intendente Leonardo Stelatto «que puso en valor espacios públicos como este, para disfrutar de las expresiones de la cultura».

Los primeros en abrir el show fueron los participantes de la categoría Música – Conjunto instrumental vocal. Joaco Rodríguez y Helen Saruble (Posadas) y Confluencia Chamamecera (Eldorado) hicieron vibrar a todos con sus interpretaciones.

Luego llegó el turno de los primeros bailarines. En la categoría «Conjunto de Danzas» mostraron todo su repertorio La Patria al Hombro (Wanda), el Taller de Danzas Folklóricas de Adultos Mayores del Paseo La Terminal (Posadas) y Alma Gaucha.

La creatividad y originalidad se vio plasmada en la categoría de «Canción Inédita», donde el público se deleitó con las canciones «Mbororé» de Magno Zinch (Posadas), «Memorias de antes ayer» de Leandro Rozyn (Capioví) y «Mi Tierra Roja» de Fátima Milagros (Aristóbulo del Valle).

En la categoría «Solista Instrumental» se presentó un solo participante, Fabián Nahirñak, quien con su acordeón le puso ritmo a una noche que comenzaba a ser fresca, pero cálida en el contexto del espectáculo.

Los oídos de los presentes se deleitaron con las voces de Gabriela Alderete (de la Sede Puerto Esperanza) y Naomí Peña (de la Sede Posadas), en la categoría «Solista Vocal».

Y cerrando la competencia, en la categoría «Pareja de Danza» se vieron coreografías mágicas las parejas: Emilia Lopez y Matias Acevedo (Posadas), Alexander Casco y Mariana Olivera (Oberá) y Belén Ávalos y Valentino Pacheco Valentino (Eldorado).

Mientras el calificado jurado reflexionaba y debatía para elegir a los ganadores, el público pudo disfrutar del show de Amanda de Colombia, quien interpretó su repertorio de cumbia y cumbia colombiana.

Cerca de la medianoche, el momento esperado llegó y se dieron a conocer a los ganadores y quiénes actuarán en el escenario Alcibíades Alarcón, entre el 5 y 8 de diciembre:

Pareja de Danza: Ávalos Belén y Pacheco Valentino

Conjunto de Danza: Ballet Alma Gaucha, «Provincianos»

Solista Vocal: Naomi Peña

Conjunto Vocal: Joaco Rodríguez y Helen Saruble

Solista Instrumental: Fabián Nahirñak

Canción Inédita: Magno Zinch, «Mbororé»

Uno de los ganadores, Joaco Rodríguez se manifestó contento y entusiasmado por ganar, «ya de por sí la experiencia maravillosa de venir y compartir con otros artistas, otros músicos, otras músicas, la verdad que ya era un premio muy grande. Ahora pasar el escenario principal del Festival del Litoral es un orgullo muy grande para todos nosotros».

Magno, quien ganó con su canción «Mbororé», se mostró emocionado y reconoció que «la verdad que estaba con la expectativa de concursar esta noche y que salga todo bien y que al jurado le guste, que a la gente le guste, no solo a mis amigos que estaban acá gritando.» Sobre su canción, «Mbororé», detalló que «es una canción que hice, por ahí, redimensionando un poco lo que sucedió en la época de los Jesuitas, de los Guaraníes; intentando que esa canción puede también transmitir algo y que aquel que la escuche pueda, no sé, recurrir a un Google para realmente sentir por ahí lo mismo que sentí yo cuando estudié un poco sobre el tema».

Otra ganadora representante de los prefestivales posadeños fue Naomí, que no pudo ocultar la emoción: «Realmente estoy demasiado feliz, muy agradecida, muy emocionada. Esta noche, la verdad que no la voy a olvidar nunca. Pisar un escenario tan grande, como lo es el del Festival del Litoral y del Mercosur, creo que es una de los sueños para los artistas. Te haces conocer y podés mostrar tu talento. Yo, que vengo del Interior, tener esta posibilidad para mí es lo más lindo que me pudo haber pasado».

El director de Cultura, Matías Klein, sostuvo que «cumplimos las expectativas. Dentro de lo que nos habíamos puesto como objetivos salió una un un prefestival muy bueno, donde vamos a tener artistas tanto locales, como provinciales, la verdad que fue una jornada muy propicia».

También destacó la labor de todo el municipio para lograr que los Prefestivales siempre sean del agrado de la gente, «Estamos muy contentos y muy conformes con el público, que acompañó en todos los festivales que hicimos. Y eso habla muy bien del trabajo que venimos haciendo desde el municipio, porque hay que pensar que para el Festival Nacional de la Música del Litoral trabaja toda la Municipalidad en su conjunto, y la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos por el trabajo».

Así se cerraron los Prefestivales, que tuvieron cuatro fechas en Posadas y otras tres en el interior de la provincia, buscando lo mejor del talento misionero en el campo de la música y la danza.

Ahora solo queda por esperar, contar los días y ya sumergirse en el espectáculo mayor en el Anfiteatro Ramírez a partir del 8 de diciembre.