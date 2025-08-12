Con el objetivo de impulsar la innovación y la profesionalización del sector, se llevará adelante el jueves 21 de agosto la 3ra Jornada de Fomento al Turismo Náutico, una propuesta académica y estratégica que combina formación universitaria, actualización normativa y herramientas de gestión para prestadores y emprendedores vinculados al río Paraná.

Posadas continúa consolidándose como un destino turístico emergente, con una oferta cada vez más diversa e innovadora. En este marco, el municipio impulsa una nueva edición del Programa de Fomento al Turismo Náutico, una iniciativa estratégica orientada al fortalecimiento de la actividad recreativa y deportiva vinculada al río Paraná, y al desarrollo integral de los prestadores turísticos locales.

El próximo jueves 21 de agosto, se realizará la 3ra Jornada de Fomento al Turismo Náutico, que incluirá el Módulo 3, el Módulo 4 y el lanzamiento oficial del Aula Virtual del programa. La actividad se llevará a cabo de 15 a 18 h, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del 5° piso del edificio central de la Municipalidad de Posadas, en modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual.

Esta jornada forma parte del Taller de Extensión Universitaria desarrollado en la Municipalidad de Posadas junto a la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), lo que otorga a los participantes certificación académica oficial, en el marco de un proceso formativo que combina conocimiento técnico, actualización normativa y herramientas prácticas para el desarrollo del sector. La propuesta está especialmente dirigida a prestadores turísticos, agencias de viajes, clubes náuticos, inversores y emprendedores interesados en incursionar o profesionalizarse en actividades náuticas. A través de los contenidos abordados, se busca ofrecer conocimientos actualizados sobre gestión empresarial en turismo náutico, normativa vigente, habilitación de embarcaciones deportivas y otros aspectos clave para el crecimiento sostenible del rubro.

Con iniciativas como ésta, Posadas reafirma su compromiso con el desarrollo turístico sustentable, incorporando tecnologías, formación y profesionalización de los actores del sector. Al mismo tiempo, fortalece su posicionamiento como una ciudad ribereña moderna, preparada para ofrecer experiencias únicas en contacto con el río Paraná, tanto para turistas como para vecinos y vecinas.

La jornada es gratuita y con cupos limitados, los interesados pueden inscribirse a través del formulario https://forms.gle/P5MxAEFBMsEMkKUH9 o bien solicitar información e instrucciones por WhatsApp al número 3764-578395.