En medio de la convulsión de los mercados globales por el impacto de los aranceles que anunció el 2 de abril, el presidente Donald Trump anunció una postergación de 90 días de las tarifas a la mayoría de naciones, excepto a las que afectan a China, que aumentarán “inmediatamente” a 125%.

El repentino cambio de postura de Trump se produjo menos de 24 horas después de que entraron en vigor nuevos aranceles elevados sobre las importaciones de decenas de socios comerciales. Las nuevas barreras comerciales han golpeado a los mercados, aumentando las probabilidades de recesión y provocando respuestas de represalia de China y la Unión Europea.

Trump anunció que elevará el arancel a las importaciones chinas al 125%, desde el 104% vigente a medianoche, intensificando aún más una confrontación de alto riesgo entre las dos economías más grandes del mundo.

Al mismo tiempo, anunció que suspenderá los aranceles específicos sobre otros países durante 90 días para dar tiempo a los funcionarios estadounidenses a negociar con los países que han buscado reduciros.

La Casa Blanca anunció que se mantendrá un arancel general del 10% sobre casi todas las importaciones estadounidenses. El anuncio tampoco parece afectar los aranceles ya vigentes sobre automóviles, acero y aluminio.

“Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales (…) elevo el arancel cobrado a China por Estados Unidos al 125%, con efecto inmediato. En algún momento, esperemos que en un futuro próximo, China se dará cuenta de que los días de estafar a Estados Unidos, y otros países, ya no es sostenible o aceptable”, escribió Trump en su red Truth Social. Y como más de 75 países han solicitado negociaciones el mandatario autorizó “una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”, añadió.

“Por el contrario, y basado en el hecho de que más de 75 Países han llamado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro, y el USTR [por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos], para negociar una solución a los temas que se discuten relativos al comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación de divisas, y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado, por sugerencia mía, represalias de ningún tipo contra Estados Unidos, he autorizado una PAUSA de 90 días, y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10%, también con efecto inmediato. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, añadió Trump.

Más tarde en la Casa Blanca, Trump dijo que “ningún otro presidente, que yo conozca, lo habría hecho. Y tenía que hacerse”.

“Todavía no hay nada decidido, pero contamos con un gran entusiasmo de otros países, incluida China. China quiere llegar a un acuerdo. Simplemente no saben cómo hacerlo», indicó Trump sobre China. “El presidente Xi es un hombre orgulloso. Lo conozco muy bien, y no saben bien cómo hacerlo, pero lo descubrirán en el proceso. Pero quieren llegar a un acuerdo”.

“Creo que va a salir de maravilla. Creo que nuestro país estará listo al final de un año o menos, pero creo que tendremos algo que nadie hubiera soñado posible”, agregó.

El anuncio de Trump tuvo efectos inmediatos, haciendo disparar los precios del petróleo. El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte subía un 0,97% hasta los 63,43 dólares, tras caer más de un 5% durante la sesión. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, subía un 1,17%, hasta los 60,28 dólares, luego de ceder más de un 5%.

Wall Street también se disparó tras el anuncio de Trump sobre la pausa en los aranceles “recíprocos”. El promedio industrial Dow Jones sube 2169 puntos, o 5,76%, a 39.801; el S&P 500 gana 321 puntos, o 6,46%, a 5304. El Nasdaq Composite trepa 1229 puntos, o 8,04%, a 16.497.

Parecía ser un intento de reducir lo que había sido una guerra comercial sin precedentes entre Estados Unidos y la mayor parte del mundo a una entre Estados Unidos y China.

«Esta fue su estrategia desde el principio», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre Trump. “El mercado no lo entendió; esos eran niveles máximos. Los países pueden considerar esos niveles cuando acudan a nosotros para reducir sus aranceles y sus barreras no comerciales”.

Bessent dijo a periodistas que Trump “creó la máxima capacidad de negociación para sí mismo” y que los chinos “se han mostrado al mundo como los malos actores”.

Los mercados globales se dispararon, pero los detalles precisos de los planes de Trump para aliviar los aranceles a los socios comerciales que no son China no estaban inmediatamente claros.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) estimó el miércoles que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían reducir el comercio de bienes entre ambas economías en hasta un 80%.

“Este tira y afloja entre las dos mayores economías del mundo, que juntas representan aproximadamente el 3% del comercio mundial, tiene implicaciones más amplias que podrían dañar gravemente las perspectivas económicas mundiales”, declaró.

Dividir la economía mundial en dos bloques de esta manera podría conducir a una reducción a largo plazo del PIB real mundial de casi el 7%, añadió la declaración.

Fuente: La Nación