Mientras el mundo sigue en compás de espera ante la posible decisión de Donald Trump de entrar en forma directa en la guerra en Medio Oriente, el presidente norteamericano dejó abierta la puerta a que Estados Unidos se sume a los ataques israelíes contra Irán, reveló nuevos contactos del régimen de los ayatollahs para negociar por el plan nuclear y pareció ponerle un plazo a Teherán con un rótulo contundente. «Ellos saben lo que está pasando. Tal vez podría llamarlo el ultimátum final», advirtió este miércoles.

Horas después de que el líder supremo, Ali Khamenei, amenazara a Estados Unidos con «daños irreparables» si finalmente atacara a Irán, el mandatario norteamericano le puso más suspenso a una hipotética ofensiva contra las instalaciones subterráneas del programa nuclear. «Puede que lo haga, puede que no. Es decir, nadie sabe qué voy a hacer», declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca, y reiteró su deseo de que el régimen teocrático se «rinda incondicionalmente».

«No deben tener armas nucleares, deben entregarlas», insistió Trump, mientras Israel e Irán volvieron a intercambiar ataques en el sexto día de confrontación bélica abierta. «Nada está terminado hasta que está terminado», dijo el presidente. «La próxima semana va a ser muy grande, quizá menos de una semana. ¡Buena suerte!», añadió, ahondando el misterio sobre su decisión.

Luego, en la Casa Blanca, Trump mantuvo una nueva reunión en la Sala de Crisis con su equipo de asesores. “Es terrible. Detesto ver tanta muerte y destrucción. Tengo ideas sobre qué hacer, pero aún no he tomado una decisión definitiva”, dijo antes de la reunión.

«No quiero pelear, no estoy buscándolo, pero si es una elección entre pelear y que ellos tengan un arma nuclear, entonces tienes que hacer lo que tengas que hacer», dijo Trump. «No hay manera de permitir que Irán tenga un arma nuclear».

Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, Trump habría aprobado el martes por la noche los planes de ataque contra Irán, aunque decidió postergarlos para evaluar si Teherán abandona su programa nuclear. Entre los posibles objetivos estadounidenses está la planta de enriquecimiento Fordo, altamente protegida y enterrada bajo una montaña, considerada por expertos militares como inaccesible para todo tipo de bombas salvo las más poderosas.

En este sentido, un alto funcionario iraní del Ministerio de Relaciones Exteriores, que pidió no ser identificado, afirmó a The New York Times que Irán aceptaría la oferta del presidente Trump de reunirse pronto.

El líder republicano, que enfrenta profundas divisiones en su círculo íntimo a raíz de la crisis, contó también que Irán se contactó con Estados Unidos para negociar, aunque remarcó que ya era “muy tarde” para conversar. «Hay una gran diferencia entre ahora y hace una semana, ¿no?», indicó, y advirtió que Teherán ahora «no tiene defensas» luego de los reveses que le asestaron los ataques israelíes.

«Incluso sugirieron venir a la Casa Blanca», dijo Trump, que calificó de «valiente» la propuesta y mencionó a Moscú como un posible mediador en el conflicto, después de haber mantenido este martes una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien afirmó un día más tarde que Irán, su principal aliado en Medio Oriente, no ha solicitado ayuda militar a Rusia.

Sin embargo, casi inmediatamente Trump fue desmentido por Teherán. «Ningún funcionario iraní ha pedido jamás servilismo a las puertas de la Casa Blanca», escribió en X la misión de Irán ante la ONU. «Irán no negocia bajo presión, no aceptará la paz bajo presión, y mucho menos con un belicista en decadencia que se aferra a la relevancia», añadió el mensaje, que calificó de «cobarde» las amenazas de Trump contra Khamenei.

El martes, el presidente republicano había asegurado que Estados Unidos sabía «dónde se esconde» el líder supremo, aunque «por ahora» no lo matarían. También le envió un mensaje directo a Irán a través de su red Truth Social: «¡Rendición incondicional!».

Debilitado ante las continuas bajas de su entorno político y militar, Khamenei, de 86 años, afirmó este miércoles que su país «no se rendirá ante los dictados de nadie».

«La nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, como se opondrá firmemente a una paz impuesta», expresó, según un comunicado oficial leído por un conductor de la televisión estatal. «Los norteamericanos deben saber que cualquier intervención militar por su parte implicará daños irreparables», desafió.

Más temprano, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, anticipó en una entrevista con la cadena Al-Jazeera que «cualquier intervención estadounidense sería la antesala de una guerra total en la región». No ofreció más detalles, pero dijo que miles de soldados estadounidenses están estacionados en países cercanos al alcance de las armas iraníes. La Casa Blanca amenazó con una respuesta masiva a cualquier ataque contra sus tropas.

En ese marco de máxima tensión, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este miércoles de las «enormes consecuencias» que tendría para Medio Oriente «cualquier intervención militar adicional» en la guerra entre Israel e Irán. «Insto encarecidamente a todos a evitar cualquier nueva internacionalización del conflicto», dijo, un tiro por elevación a Estados Unidos.

El gobierno norteamericano le ha brindado respaldo a Israel con armamento y tecnología en la Cúpula de Hierro para contener los ataques iraníes, pero la decisión crítica pasa ahora por definir si le proveerá a su aliado la bomba Massive Ordnance Penetrator (GBU-57), conocida como el mayor «destructor de búnkeres», y los bombarderos B-2 para transportarla. Solo con esa tecnología Israel podría destruir las instalaciones nucleares subterráneas iraníes. Sería un game changer en la guerra.

En ese sentido, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, declaró este miércoles que Moscú -aliado de Teherán- le advirtió a Washington que no ofrezca ayuda militar directa a Tel Aviv. «Advertimos a Washington contra consideraciones incluso especulativas e hipotéticas de ese tipo», dijo, según la agencia de noticias Interfax. «Eso sería un paso que desestabilizaría drásticamente la situación en su conjunto», alertó.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le agradeció este miércoles a Trump su «apoyo» a la «defensa del cielo israelí», en una declaración transmitida por televisión. «Es un gran amigo del Estado de Israel», apuntó.

