El presidente de EE.UU. Donald Trump le dio la bienvenida al mandatario argentino, Javier Milei, en Washington. Ambos mandatarios se reunieron para fortalecer la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

Antes del almuerzo, los dos presidentes y sus respectivos equipos de trabajo mantuvieron un intercambio ante la presencia de periodistas. Durante ese encuentro, Donald Trump volvió a expresar su respaldo a Javier Milei de cara a las elecciones, gesto que también replicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Es un honor tenerte aquí», le dijo el estadounidense al presidente argentino.

«La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo», afirmó Trump durante la conferencia.

En este contexto, y en otro momento de la entrevista, el presidente de Estados Unidos fue contundente y advirtió: «Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina».

«El éxito de Argentina será muy importante para todos», detalló.

En otro momento de la conferencia, aseguró: «Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos».

A su turno, Milei agradeció el apoyo recibido y destacó el rol de Trump en la escena internacional: «Gracias al gran liderazgo suyo, presidente Trump, ha logrado alcanzar la paz en Medio Oriente». Luego sumó un reconocimiento a Bessent: «Quiero agradecer al secretario por la ayuda para resolver el problema de liquidez y los ataques de nuestros opositores. Eso nos permite seguir un camino con mayor tranquilidad».

Por su parte, Bessent explicó los motivos del swap con Argentina: «No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos».

Milei arribó a Washington a la 01:00 hora local, bajo una llovizna. Fue escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, con los vehículos oficiales encabezando y cerrando la caravana. Milei llegó a la base militar Andrews acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

Junto a la secretaria General, también viajaron Luis Caputo, ministro de Economía; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y Santiago Bausili, titular del Banco Central. El canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, aguardan al presidente en la capital estadounidense. La comitiva se hospedó en la residencia oficial Blair House, ubicada frente a la Casa Blanca.

La comitiva argentina se trasladó desde Blair House a la Casa Blanca en una camioneta negra. El vehículo oficial ondeaba banderines de ambos países, marcando la importancia del encuentro. Blair House es una residencia oficial de huéspedes del presidente de Estados Unidos, un lugar con casi dos siglos de historia que cumple un rol central en la política exterior norteamericana. Este contexto brindó un marco formal a las conversaciones.

Agenda de trabajo de Javier Milei en la capital estadounidense

Tras su encuentro con Donald Trump, el presidente Javier Milei participó de una ceremonia por la tarde. A partir de las 16:00 hora local, se unió a un evento en la Sala Este de la Casa Blanca. Allí, el líder republicano le otorgó de manera póstuma la Medalla de la Libertad al activista conservador Charlie Kirk. Kirk fue asesinado el 10 de septiembre pasado en Utah, en un incidente que generó repercusión.

Javier Milei y Donald Trump ratificaron su sintonía personal y buscaron profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. Este tipo de encuentros son fundamentales para establecer líneas de trabajo futuras y fortalecer los lazos diplomáticos y económicos. La presencia de la comitiva argentina en la capital estadounidense subraya la relevancia de la agenda bilateral.

Fuente: Iprofesional