La circulación estuvo interrumpida durante una hora por trabajos programados. Vialidad Provincial confirmó que el tránsito ya se encuentra normalizado.

El tránsito sobre el paso provisorio del arroyo Pindaytí, en la Ruta Provincial N° 2, entre Alba Posse y Colonia Aurora, quedó rehabilitado este miércoles tras intensivos trabajos de mantenimiento.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que la intervención comenzó a primera hora de la mañana y requirió la interrupción total de la circulación desde las 8:30 hasta pasadas las 9:30.

Las tareas incluyeron mantenimiento rutinario y el despliegue de equipos en la zona, lo que demandó poco más de una hora de ejecución. Una vez finalizada la labor, antes de las 10 de la mañana se habilitó nuevamente el paso vehicular y el tránsito quedó normalizado.

Este tipo de trabajos forman parte del plan de conservación de la red vial provincial, que busca garantizar seguridad y mejores condiciones de conectividad en zonas claves para la comunicación entre municipios.