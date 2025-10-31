Los mercados argentinos vivieron una jornada de fuerte optimismo: tanto los bonos soberanos como las acciones subieron con fuerza, mientras el riesgo país cayó a su nivel más bajo del año. La mejora en las expectativas económicas se dio tras las reuniones del presidente Javier Milei con gobernadores y los anuncios de posibles reformas laborales y tributarias, interpretadas por los inversores como un paso hacia la estabilidad.

Bonos en alza y expectativas de regreso a los mercados internacionales

Los bonos argentinos en dólares, bajo legislación extranjera, avanzaron hasta un 3 % este viernes, extendiendo la racha positiva que comenzó a inicios de la semana. En el balance semanal, acumulan subas de alrededor del 30 %.

Entre los títulos más destacados se encuentran el AL35D, con un incremento del 3 %, el AE38D (+2,3 %) y el AL41D, que también registró avances.

El impulso estuvo vinculado a las expectativas políticas: el encuentro entre el presidente Milei y los mandatarios provinciales para consensuar un paquete de reformas fue recibido favorablemente por los mercados. Analistas citados por iProfesional estiman que, si el Gobierno logra convocar sesiones extraordinarias y concretar los cambios fiscales y laborales, Argentina podría volver a los mercados internacionales de deuda durante el primer trimestre de 2026.

Además, algunos bonos ya ofrecen rendimientos por debajo del 10 %, lo que refuerza la percepción de una mejora en la capacidad de financiamiento externo del país.

Acciones argentinas marcan récord y contagian a Wall Street

El entusiasmo también se reflejó en la Bolsa porteña. El S&P Merval cerró con una suba del 7,8 % en pesos, superando por primera vez los 3.000.000 de puntos, mientras que medido en dólares el salto fue del 7,3 %, alcanzando los 2.009 puntos.

En el mes, el índice acumula un alza superior al 50 %.

Las principales subas del día fueron:

Grupo Supervielle: +13,7 % en la bolsa local y +13,6 % en Wall Street.

Central Puerto: +10,5 % local; +10,2 % en Nueva York.

Banco de Valores: +10,1 %.

Grupo Financiero Galicia: +9,8 % en Buenos Aires y +12,6 % en Wall Street.

Durante octubre, algunas acciones llegaron a subir hasta un 150 %, reflejando el renovado apetito de los inversores por los activos argentinos.

El riesgo país, en su menor nivel del año

El índice riesgo país, medido por J.P. Morgan, retrocedió con fuerza tras los comicios y las últimas señales políticas, situándose por debajo de los 660 puntos básicos, muy cerca del mínimo anual (alrededor de 560).

El mercado interpreta este descenso como una señal de mejora en la gobernabilidad y una mayor posibilidad de implementación de reformas estructurales.

Entre el entusiasmo y la cautela

Octubre cerró con números inéditos: los bonos en dólares subieron más de 40 % y las acciones hasta 150 %. Para muchos analistas, Argentina “volvió al radar” de los fondos internacionales. Sin embargo, advierten que el desafío será mantener la confianza con medidas concretas de disciplina fiscal, seguridad jurídica y crecimiento sostenido.

Por ahora, el clima en los mercados es de celebración. Pero la continuidad de este repunte dependerá de que las expectativas se traduzcan en hechos.

Fuente: iProfesional