En un comunicado conjunto, los gobernadores agrupados bajo la fuerza Provincias Unidas lanzaron un mensaje contundente tras el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires: “Sin gestión, no hay futuro”; “Hay un camino para no volver a frustrarnos”, señalaron, revalorizando la importancia de los salarios dignos como indicador del éxito gubernamental .

El exgobernador cordobés Juan Schiaretti fue el vocero de la agrupación en redes sociales, al subrayar que “ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes” .

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, advirtió que “en las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender”, y remarcó que “sin gestión, no hay futuro” . En una línea similar, enfatizó: “La gente no quiere más gritos, quiere hechos; el futuro es con producción, trabajo y sentido común” .

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, sostuvo que el resultado fue “un llamado de atención de la ciudadanía, que le exige al Gobierno nacional más humildad”, y valoró la labor de los hermanos Passaglia y Pablo Petrecca, felicitándolos por su buena elección en un contexto polarizado .

Además, se destacó el desempeño de la fuerza Hechos, liderada por los Passaglia, que logró romper la polarización en la segunda sección provincial, obteniendo tres bancas; en San Nicolás alcanzaron aproximadamente el 50 % de los votos . En contraste, el espacio Somos Buenos Aires apenas logró un 5,33 % en el resultado global de la provincia .