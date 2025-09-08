El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este lunes que el presidente Javier Milei decidió conformar una mesa política nacional, que estará presidida por él mismo y tendrá como integrantes a Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni.

La medida, comunicada tras una jornada de reuniones de gabinete en Casa Rosada por la mañana y por la tarde, marca un nuevo esquema de articulación política dentro del oficialismo. La mesa funcionará como ámbito de coordinación y definición estratégica en el núcleo más cercano al Presidente.

Además, Milei instruyó al jefe de Gabinete a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores, con el objetivo de abrir un canal institucional entre la Casa Rosada y las provincias en un momento clave para la agenda legislativa y económica.

En paralelo, se resolvió ampliar la mesa política de la Provincia de Buenos Aires, para reforzar la representatividad de los actores que integran el espacio libertario en el principal distrito electoral del país.

Con este movimiento, el Gobierno busca consolidar su armado político y proyectar mayor capacidad de negociación tanto en el plano federal como en la arena bonaerense, donde se juegan buena parte de sus desafíos de gestión y de poder.

