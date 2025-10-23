Este domingo 26 de octubre, durante la jornada de votación, todos los servicios de transporte público (urbano, suburbano e interurbano) en la provincia de Misiones serán libres y sin costo para el usuario, en el marco de los comicios legislativos nacionales. Así lo anunció el gobernador Hugo Passalacqua, al tiempo que recordó que “como sucede en cada elección, este domingo el transporte público será libre y sin costo en toda la provincia… para quienes se trasladen a votar”.

La medida, que comenzará a regir desde las 00:00 horas del domingo y se extenderá hasta las 23:00, alcanza a todas las líneas que operan con sistema de tarjeta electrónica (como la SUBE) en el territorio provincial. El costo del pasaje no será afrontado por los usuarios, sino que será cubierto por el Estado provincial.

El objetivo oficial es facilitar y garantizar la participación ciudadana, evitando que el traslado hasta los centros de votación constituya un obstáculo para ejercer el derecho al voto. En ese sentido, la decisión se enmarca en una política de inclusión y movilización democrática que Misiones ya ha aplicado en procesos anteriores.

Para los electores, la recomendación es planificar con antelación su traslado: aprovechar las primeras horas de la mañana para evitar congestiones, consultar los horarios habituales de los servicios interurbanos y asegurarse de que su municipio o localidad esté cubierto bajo el sistema de transporte gratuito anunciado.

La iniciativa representa un respaldo al voto como derecho y deber ciudadano, y proyecta una jornada electoral con menos barreras para el traslado, especialmente en zonas más alejadas o de baja conectividad, donde el costo del pasaje puede pesar más.