Facebook Marketplace, es sin dudas un espacio donde se puede conseguir cosas a buen precio y en zonas cercanas. O vender lo que ya no usamos de manera rápida. Pero, generalmente no pensamos en que podemos ser víctima de una estafa.

La modalidad de estafa que está siendo recurrente es que cuando se pone en venta muebles, productos, o lo que deseamos vender de manera rápida y fácil pueden recibir mensajes o llamadas de interesados en «dejar una seña» para que la persona supuestamente saque la publicación y se asegure la compra del producto en cuestión.

Una lectora de este medio fue protagonista de una situación de estas. «Les di el alias de mi cuenta y me mandaron un comprobante de depósito: en lugar de $ 35.000 decía 130.000″, explicó la lectora quien quiso advertir a las personas sin dar su nombre.

«Luego, me llama el supuesto comprador y me dice que por error mandó más dinero del que debía enviar, que por favor le devuelva el excedente. Inmediatamente recibo un supuesto llamado del banco que reclamaba devolver algo que no me correspondía”, relató esta mujer.

“En ese momento sentí mucha confusión, no podía ni reaccionar, porque te abruman con llamados y audios, te llama hasta el supuesto banco que te van a bloquear la cuenta”, contó.

A esta mujer la salvó su hija que llegó en el momento justo y al tomar su teléfono y hacerse cargo de la situación se percató que su madre estaba siendo víctima de estafa.

«Yo obré de buena fe y casi termino transfiriendo dinero extra. Después de cortar el teléfono a mi hija, cuando ella le dijo que íbamos a hacer una denuncia, me bloqueó de todas partes y nunca más pude hablar con el estafador”, relató.

Por ello sugiere «siempre que se venden en este tipo de sitios hacerlo en ENFECTIVO cuando vienen a buscar el producto que se vende».