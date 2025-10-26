Un trágico siniestro vial ocurrió esta madrugada a la localidad de Campo Viera, en el centro de la provincia de Misiones. Alrededor de las 4:30, un colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá, chocó de frente con un auto Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892. Como consecuencia del violento impacto, fallecieron 9 pasajeros: seis hombres y tres mujeres. Y hay al menos 29 heridos.

Las víctimas fueron identificadas por fuentes oficiales como Gabriela Paola García (26, de Oberá); Magalí Lilén Belén Amarilla (22, de Campo Ramón); Katia Bupvilofsky (24, de Oberá); Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34, oriundo de Oberá y conductor del Ford Focus); Ángelo Tadeo Alpuy (19, de Eldorado); Elián Natanael Álvez (25, de El Alcázar), Jonás Luis Dávalos (20, de Eldorado); Enzo León (19, de Eldorado) y Brian Hobos (19, de Wanda).

Entre los fallecidos se encuentran cuatro alumnos de la Universidad Nacional de Misiones. Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (CEFAyD) emitieron un comunicado de prensa que cita: «Acompañamos en este momento de intenso pesar a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos».

El choque

El ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. En tanto, el auto quedó destrozado sobre la banquina, a escasos metros del lugar del choque.

Desde las primeras horas de la madrugada, más de 150 policías, junto a Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial, continúan trabajando intensamente en el lugar para asistir a las víctimas, remover los vehículos y rescatar a personas que aún permanecen dentro del colectivo.

Fuentes policiales confirmaron que la empresa no cuenta con la lista de pasajeros, por lo que la Policía fue la que trabajó en la identificación de las víctimas y de heridos, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes.

Esta tarde, se supo que los 29 heridos oscilan entre los 5 y los 67 años, y fueron atendidos, principalmente, en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Entre ellos está el chofer del micro y el guarda, además de un estudiante y un joven correntino de 21 años. Dos son niños y el resto adultos.

En tanto, cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas: se trata de hombres 41, 45 y dos de 46 años.