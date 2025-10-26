La Policía de Misiones confirmó las identidades de las nueve personas fallecidas y los 29 heridos del trágico choque entre un colectivo y un automóvil, ocurrido en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en Campo Viera.
Víctimas fatales
● Gabriela Paola García (26) – Oberá
● Magalí Lilén Belén Amarilla (22) – Campo Ramón
● Katia Bupvilofsky (24) – Oberá
● Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) – Oberá (conductor del automóvil Ford Focus)
● Ángelo Tadeo Alpuy (19) – Eldorado
● Elian Natanael Alvez (25) – El Alcázar
● Jonás Luis Dávalos (20) – Eldorado
● Enzo León (19) – Eldorado
● Brian Hobos (19) – Wanda
Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.
Mientras que, los 29 heridos, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas:
1• Denis Fabián Oliveira (20) – Campo Grande (guarda del colectivo)
2• Nicolás Tarnowski (29) – Apóstoles (chofer del colectivo)
3• Arnaldo Federico Aquino (33) – Oberá
4• Linda Graciela Rundquist (36) – Oberá
5• Nahiara R. (5) – Oberá
6• Naila Vegas (23) – Eldorado
7• Denis Almara (21) – Ituzaingó, Corrientes
8• Gustavo Báez (31) – Montecarlo (derivado a Posadas)
9• Yasmin Fernández (22) – Eldorado
10• Juan José Cuevas (46) – Eldorado (derivado a Posadas)
11• Paola Buchaman (24) – Montecarlo
12• Joaquín Giménez (22) – Oberá
13•Marcos Simón Núñez Piñeiro (35) – Eldorado (derivado a Posadas)
14•Carlos Carreras (39) – Eldorado
15•Emilio Giménez (22) – Eldorado
16• Benito Hernán Gómez (29) – Eldorado
17• Gabriel Ramírez (41) – Puerto Piray
18• Lirio López (27) – Montecarlo
19• Víctor Manuel Paniagua (25) – Wanda (estudiante en Oberá)
20• Carolina Dachke (26) – Eldorado
21• Karina Hennebemb (20) – El Alcázar
22• Alberto Aquino (33) – Oberá
23• Nahuel Alejandro A. (12) – Oberá
24• Adrián Cáceres (46) – Oberá (derivado a Posadas)
25• Franco Domínguez (23) – Puerto Iguazú
26• Cristina Vallejos (67) – Puerto Esperanza
27• Emanuel Cruze (35) – Montecarlo (residente en Oberá)
28• Noemí Elena Wiesenhuter (26) – Pozo Azul
29• Lidia Meza (60) – Montecarlo
La Policía de Misiones continúa trabajando en la zona con equipos de rescate, peritos de Criminalística y personal de Seguridad Vial. Además de la estructura de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial.
