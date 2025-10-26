La Policía de Misiones confirmó las identidades de las nueve personas fallecidas y los 29 heridos del trágico choque entre un colectivo y un automóvil, ocurrido en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en Campo Viera.

Víctimas fatales

● Gabriela Paola García (26) – Oberá

● Magalí Lilén Belén Amarilla (22) – Campo Ramón

● Katia Bupvilofsky (24) – Oberá

● Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) – Oberá (conductor del automóvil Ford Focus)

● Ángelo Tadeo Alpuy (19) – Eldorado

● Elian Natanael Alvez (25) – El Alcázar

● Jonás Luis Dávalos (20) – Eldorado

● Enzo León (19) – Eldorado

● Brian Hobos (19) – Wanda

Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.

Mientras que, los 29 heridos, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas:

1• Denis Fabián Oliveira (20) – Campo Grande (guarda del colectivo)

2• Nicolás Tarnowski (29) – Apóstoles (chofer del colectivo)

3• Arnaldo Federico Aquino (33) – Oberá

4• Linda Graciela Rundquist (36) – Oberá

5• Nahiara R. (5) – Oberá

6• Naila Vegas (23) – Eldorado

7• Denis Almara (21) – Ituzaingó, Corrientes

8• Gustavo Báez (31) – Montecarlo (derivado a Posadas)

9• Yasmin Fernández (22) – Eldorado

10• Juan José Cuevas (46) – Eldorado (derivado a Posadas)

11• Paola Buchaman (24) – Montecarlo

12• Joaquín Giménez (22) – Oberá

13•Marcos Simón Núñez Piñeiro (35) – Eldorado (derivado a Posadas)

14•Carlos Carreras (39) – Eldorado

15•Emilio Giménez (22) – Eldorado

16• Benito Hernán Gómez (29) – Eldorado

17• Gabriel Ramírez (41) – Puerto Piray

18• Lirio López (27) – Montecarlo

19• Víctor Manuel Paniagua (25) – Wanda (estudiante en Oberá)

20• Carolina Dachke (26) – Eldorado

21• Karina Hennebemb (20) – El Alcázar

22• Alberto Aquino (33) – Oberá

23• Nahuel Alejandro A. (12) – Oberá

24• Adrián Cáceres (46) – Oberá (derivado a Posadas)

25• Franco Domínguez (23) – Puerto Iguazú

26• Cristina Vallejos (67) – Puerto Esperanza

27• Emanuel Cruze (35) – Montecarlo (residente en Oberá)

28• Noemí Elena Wiesenhuter (26) – Pozo Azul

29• Lidia Meza (60) – Montecarlo

La Policía de Misiones continúa trabajando en la zona con equipos de rescate, peritos de Criminalística y personal de Seguridad Vial. Además de la estructura de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial.