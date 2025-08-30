Un grave siniestro vial ocurrido este viernes por la noche en Cerro Azul dejó como saldo la muerte de un hombre y dos acompañantes hospitalizadas.

El hecho se registró alrededor de las 19:40 sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 819. Allí, un automóvil Renault Clio que circulaba en sentido Cerro Azul–San José despistó y terminó volcado en la banquina terrada.

Como consecuencia, el conductor, identificado como Julio Ramón Martínez (54), perdió la vida en el lugar. En tanto, una mujer de 28 años y una niña de 8 sufrieron lesiones y fueron trasladadas al hospital Samic para recibir atención médica.

En el sitio trabajaron efectivos policiales y bomberos voluntarios.