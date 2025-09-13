La ciudad de Puerto Iguazú vivió en la noche de este viernes una nueva edición de la tradicional Fiesta del Reviro, una celebración que reunió a familias, vecinos y visitantes en un clima de comunidad y tradición.

El intendente Claudio Filippa recorrió el predio, saludó a los participantes y compartió con los vecinos que se acercaron a disfrutar del evento. La jornada contó con la presentación de artistas locales y espectáculos para toda la familia, entre ellos el Grupo Santa María, el Ballet Municipal El Mensú, y el cierre musical a cargo de Lucas y su Banda.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estos espacios que fortalecen las raíces culturales y reafirman el sentido de comunidad en Puerto Iguazú.