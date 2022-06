El ministro de Desarrollo Social de Misiones, Fernando Meza, asumió en febrero de este año. En un contexto social complejo a nivel nacional e internacional se enfrenta a un gran desafío administrando una cartera que le cabe un rol clave en asistencia social. En una entrevista con ENFOQUE el Lic. en Políticas Públicas (40) aseguró que, si bien la demanda en lo social es materia de ocupación y preocupación diaria con los municipios, el objetivo es lograr herramientas para consolidar la generación de empleo.

El Ministerio que le toca gestionar destina más del 70% de su presupuesto total ($ 3.500 millones) a asistencia social y en estos tiempos “nada es suficiente”, reconoce el funcionario quien destacó a la vez que el trabajo con los intendentes es clave para sobrellevar la difícil situación social que vive el país.

Aseguró que su objetivo es, además de tener que trabajar en la urgencia, poner a disposición las herramientas que permiten acompañar a muchas familias para la generación y consolidación no solamente de su emprendimiento sino también de generación de empleo. En esta línea es que, en lo que va del año ya entregaron más 50 microcréditos a emprendedores, además de acompañar con herramientas, capacitaciones y otros programas en conjunto con otros organismos.

¿Cuáles fueron las líneas de acción que le marcó el gobernador Herrera Ahuad al designarlo al frente de Desarrollo Social?

El objetivo principal en este tiempo es trabajar en la urgencia, que es una responsabilidad propia del Ministerio, pero sin dejar de lado que estamos en un proyecto político importante donde llevamos adelante ciertas líneas de acción que están bien consolidadas: la innovación, el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento educativo, la promoción humana. Son cuestiones que desde la cartera ministerial también debemos proyectar hacia el futuro. Estamos en tiempos donde la Argentina está inmersa dentro de las complejidades económicas y Misiones no es ajena a lo que sucede. En ese marco cumplimos las responsabilidades propias, pero teniendo en cuenta estas cuestiones donde debemos acompañar en consolidarnos, en contar con más herramientas que permitan tener un mejor presente y proyectar un mejor futuro.

Venimos trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Turismo, de Educación, para generar convenios, trabajar con diferentes cámaras, sindicatos, sectores vinculados al turismo, al comercio. Siempre decimos: el gran ordenador social es la educación y el trabajo lo que dignifica, por ello buscamos salir de esta lógica del rédito inmediato.

Además del trabajo de asistencia, ¿Qué otras acciones se encuentran encarando desde del Ministerio?

La asistencia es una urgencia propia de este tiempo, pero no queremos quedarnos solo en los merenderos, comedores, asistencia. No queremos quedarnos ahí. Por ejemplo, contamos con una Subsecretaría de Promoción Económica y en lo que va del año entregamos más de 50 microcréditos. Estas son herramientas que permiten acompañar a muchas familias para generación y consolidación no solamente de su emprendimiento sino también de generación de empleos. Después tenemos el Banco de Herramientas que permite acompañar a los emprendimientos para que puedan contar con equipamientos. Buscamos seguir en esa línea: no eludir responsabilidades en cuanto a la urgencia, pero proyectar y planificar pensando en la generación de empleo, sobre todo en una provincia donde tenemos muchos jóvenes.

¿De qué manera vienen trabajando con los municipios?

Venimos haciendo un trabajo articulado con mucha presencia territorial y con una mirada integral, desde la primera infancia hasta las personas mayores, consolidando las herramientas y poniéndonos a disposición de los municipios.

En cuanto a lo social estamos siempre para dar el segundo espaldarazo, la primera reacción es siempre propia de las áreas sociales de los municipios, luego estamos para hacer el acompañamiento. Es una tarea diaria y cercana.

¿Y cuáles son los desafíos para adelante?

Sigo insistiendo en esto de la promoción humana, que es tener una mirada integral del acompañamiento, con herramientas, como talleres de violencia de género, huertas urbanas, que sepan que pueden contar con herramientas crediticias para generar o consolidar sus emprendimientos. Que sepan que las familias tienen un acompañamiento del Estado. Luego, buscamos dar un siguiente paso que es consolidar los mercados de cercanía. Estamos teniendo una apuesta de producción, venta, acompañamiento y formación de diferentes emprendedores para generar espacios de ferias en la ciudad, y en toda la provincia. No queremos descartar a los emprendedores que recién están iniciando, queremos que puedan consolidar su emprendimiento generando esos espacios de ventas directas que permiten motorizar la economía de muchas familias.