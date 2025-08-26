Un grupo de trabajadores de la construcción que se desempeñó en distintas obras de Silvana Ratti S.A., una de las principales contratistas privadas de la provincia, denuncia que la compañía mantiene deudas de salarios y del Fondo de Cese Laboral. Afirman que más de 60 familias se encuentran afectadas y que la falta de respuestas por parte de la empresa los coloca en una situación «desesperante». La empresa, por su parte, sostiene que los reclamos son menos y que ya se encuentran en curso de pago.

El reclamo de los trabajadores

Voceros del grupo, respaldados por abogados apoderados, señalaron que la deuda arrastra meses de incumplimiento y afecta derechos básicos en un contexto económico complejo.

«Exigimos a la empresa que cumpla con la ley y honre los compromisos asumidos con quienes sostuvimos con nuestro esfuerzo sus obras», expresaron.

Asimismo, aseguraron que el reclamo es pacífico y legítimo, e invitaron a la comunidad, a los medios y a las autoridades provinciales a acompañar el pedido.

La respuesta de la empresa

Por su parte, Silvana Ratti S.A. negó categóricamente las acusaciones. En un comunicado difundido bajo el título «Defensa de la verdad y advertencia sobre conductas desleales», la compañía afirmó que las versiones difundidas por el abogado Diego Navarro Frick «son falsas».

Según la empresa, solo 27 personas realizaron reclamos, todos con acuerdos firmados y pagos en curso, respaldados con documentación fehaciente.

La firma calificó las declaraciones del letrado como «falaces e injuriantes», y advirtió que configuran una violación al Código de Ética del Colegio de Abogados de Misiones. También sostuvo que dichos pronunciamientos afectan injustamente “el honor y la trayectoria” de la compañía.

Un conflicto abierto

Silvana Ratti S.A. reafirmó que los acuerdos con exempleados se encuentran vigentes y en cumplimiento, y anunció que se reserva el derecho de accionar legalmente contra quienes “pretendan manipular la opinión pública en detrimento de la verdad y la paz social”.

Mientras tanto, los trabajadores insisten en que continuarán visibilizando públicamente su situación hasta obtener una solución.