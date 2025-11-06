La empresa estatal eléctrica atraviesa un proceso interno sin precedentes: más de 300 empleados cesanteados en un año, auditorías permanentes y una política de “tolerancia cero” ante las irregularidades. El caso de un trabajador que falsificó mediciones destapó una nueva era de control y disciplina dentro de la compañía.

Una reestructuración en silencio

Energía de Misiones avanza en una reestructuración profunda, aunque sin grandes anuncios públicos.

En los últimos doce meses, la prestataria redujo su plantilla de unos 2.000 a 1.700 trabajadores, según fuentes internas.

El ajuste responde a un plan de eficiencia y control de desempeño, con auditorías, sumarios y sanciones que buscan poner orden en una estructura marcada por años de reclamos de usuarios y problemas de gestión.

“Están revisando todo: horas extra, asistencia, recorridos y hasta los partes diarios. Quedó claro que el que no cumple, se va”, contó un empleado con más de diez años en la empresa.

El caso que destapó la política de control

El episodio que puso la lupa sobre el nuevo estilo de conducción fue el de un tomaestado —encargado de relevar consumos en los medidores— que falsificaba lecturas desde su casa.

Según trascendió, el trabajador inventaba los números de consumo para justificar los adicionales que perciben quienes realizan esa tarea en terreno.

La maniobra se descubrió tras reclamos de vecinos del interior provincial, que detectaron inconsistencias en sus facturas y presentaron denuncias ante la empresa.

Luego de un sumario administrativo, el empleado fue despedido de manera inmediata.

Desde entonces, según aseguran fuentes del área, no se registraron nuevos casos de falsificación. La medida marcó un antes y un después en el mensaje interno: “Cero tolerancia a la falta de cumplimiento.”

Eficiencia y disciplina como bandera

El proceso de depuración —descrito internamente como una “purga silenciosa”— se intensificó hace más de un año con controles sobre el trabajo diario de todas las áreas.

La empresa también congeló nuevas incorporaciones y pases a planta permanente, reforzando un clima de tensión entre los equipos técnicos y administrativos.

Desde la conducción defienden la estrategia.

“No buscamos achicar por achicar, sino profesionalizar el servicio y premiar la productividad real”, sostienen.

Un clima laboral cada vez más tenso

El ajuste encendió las alarmas dentro del sindicato y del personal técnico, que advierten un aumento de la carga laboral y un ambiente de presión creciente.

“Antes éramos tres para hacer un trabajo; ahora somos dos o uno”, describió un operario del área de mantenimiento.

Sin embargo, la conducción insiste en que el proceso apunta a mejorar el servicio y recuperar la confianza de los usuarios, en una provincia donde los reclamos por cortes, boletas erróneas y falta de mantenimiento son moneda corriente.

La meta: transparencia y resultados

Con el foco puesto en la eficiencia operativa, Energía de Misiones busca mostrar resultados tangibles:

Menos irregularidades detectadas.

Más control interno.

Procesos de facturación auditados.

Mientras tanto, la política de “tolerancia cero” sigue firme. En la empresa aseguran que “el orden llegó para quedarse”.